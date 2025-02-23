Бездоказательная мода: отказ от глютена — шаг к здоровью или пустая трата денег

Безглютеновые продукты давно стали символом здорового питания, но исследования показывают, что их польза сильно преувеличена. Они часто дороже обычных аналогов, содержат меньше белка и клетчатки, но при этом больше сахара.
Американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Plant Foods for Human Nutrition, сравнили состав безглютеновых продуктов с обычными. Оказалось, что:
Полный отказ от глютена показан лишь людям с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором организм не переносит клейковину. Однако число таких людей не превышает 1% населения. При этом безглютеновые продукты приобретают около 25% американцев, следуя моде на "здоровый" образ жизни.
"Блогеры и популярные личности продвигают идею, что глютен вреден. Однако мало кто разбирается в деталях", — отмечает нутрициолог Светлана Чайковская в комментарии для РБК Стиль.
Несмотря на общие минусы, есть безглютеновые продукты с высоким содержанием полезных веществ. Например, безглютеновый хлеб с семенами может содержать до 38,24 г клетчатки на 100 г — это больше, чем в обычном хлебе. Также в качестве альтернативы пшеничной муке используются "псевдозлаки" — амарант, киноа, а также гидроколлоиды, улучшающие текстуру выпечки.
Несмотря на отсутствие научных подтверждений пользы, безглютеновый рынок стремительно растет. В 2024 году его оценили в $7,28 млрд, а к 2032 году прогнозируют увеличение до $13,81 млрд. В США продажи уже достигли $5,9 млрд, что вдвое больше, чем в других странах.
Отказ от глютена без медицинских показаний — лишь следование моде. В большинстве случаев безглютеновые продукты не только бесполезны, но и могут навредить здоровью из-за избытка сахара и нехватки питательных веществ.
Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] - "клей"; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.
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