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Бездоказательная мода: отказ от глютена — шаг к здоровью или пустая трата денег

3:05
Здоровье

Безглютеновые продукты давно стали символом здорового питания, но исследования показывают, что их польза сильно преувеличена. Они часто дороже обычных аналогов, содержат меньше белка и клетчатки, но при этом больше сахара.

Безглютеновая диета
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Безглютеновая диета

Чем опасны безглютеновые продукты

Американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Plant Foods for Human Nutrition, сравнили состав безглютеновых продуктов с обычными. Оказалось, что:

  • Недостаток клетчатки и белка: безглютеновые продукты часто обеднены важными веществами.
  • Повышенное содержание сахара: компенсируя нехватку вкуса и текстуры, производители добавляют больше сахара, что может негативно сказаться на весе и здоровье.
  • Проблемы с пищеварением: отсутствие злаков лишает организм арабиноксилана — вещества, поддерживающего полезную микрофлору кишечника и помогающего контролировать уровень сахара в крови.
  • Отсутствие доказанной пользы для похудения: несмотря на популярное мнение, безглютеновая диета не способствует снижению веса, а наоборот, может привести к дефициту питательных веществ.

Когда безглютеновая диета действительно нужна

Полный отказ от глютена показан лишь людям с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором организм не переносит клейковину. Однако число таких людей не превышает 1% населения. При этом безглютеновые продукты приобретают около 25% американцев, следуя моде на "здоровый" образ жизни.

"Блогеры и популярные личности продвигают идею, что глютен вреден. Однако мало кто разбирается в деталях", — отмечает нутрициолог Светлана Чайковская в комментарии для РБК Стиль.

Исключение из правил

Несмотря на общие минусы, есть безглютеновые продукты с высоким содержанием полезных веществ. Например, безглютеновый хлеб с семенами может содержать до 38,24 г клетчатки на 100 г — это больше, чем в обычном хлебе. Также в качестве альтернативы пшеничной муке используются "псевдозлаки" — амарант, киноа, а также гидроколлоиды, улучшающие текстуру выпечки.

Рынок безглютеновой продукции

Несмотря на отсутствие научных подтверждений пользы, безглютеновый рынок стремительно растет. В 2024 году его оценили в $7,28 млрд, а к 2032 году прогнозируют увеличение до $13,81 млрд. В США продажи уже достигли $5,9 млрд, что вдвое больше, чем в других странах.

Вывод

Отказ от глютена без медицинских показаний — лишь следование моде. В большинстве случаев безглютеновые продукты не только бесполезны, но и могут навредить здоровью из-за избытка сахара и нехватки питательных веществ.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] - "клей"; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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