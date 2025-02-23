Бездоказательная мода: отказ от глютена — шаг к здоровью или пустая трата денег

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безглютеновые продукты давно стали символом здорового питания, но исследования показывают, что их польза сильно преувеличена. Они часто дороже обычных аналогов, содержат меньше белка и клетчатки, но при этом больше сахара.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Безглютеновая диета

Чем опасны безглютеновые продукты

Американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Plant Foods for Human Nutrition, сравнили состав безглютеновых продуктов с обычными. Оказалось, что:

Недостаток клетчатки и белка : безглютеновые продукты часто обеднены важными веществами.

: безглютеновые продукты часто обеднены важными веществами. Повышенное содержание сахара : компенсируя нехватку вкуса и текстуры, производители добавляют больше сахара, что может негативно сказаться на весе и здоровье.

: компенсируя нехватку вкуса и текстуры, производители добавляют больше сахара, что может негативно сказаться на весе и здоровье. Проблемы с пищеварением : отсутствие злаков лишает организм арабиноксилана — вещества, поддерживающего полезную микрофлору кишечника и помогающего контролировать уровень сахара в крови.

: отсутствие злаков лишает организм арабиноксилана — вещества, поддерживающего полезную микрофлору кишечника и помогающего контролировать уровень сахара в крови. Отсутствие доказанной пользы для похудения: несмотря на популярное мнение, безглютеновая диета не способствует снижению веса, а наоборот, может привести к дефициту питательных веществ.

Когда безглютеновая диета действительно нужна

Полный отказ от глютена показан лишь людям с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором организм не переносит клейковину. Однако число таких людей не превышает 1% населения. При этом безглютеновые продукты приобретают около 25% американцев, следуя моде на "здоровый" образ жизни.

"Блогеры и популярные личности продвигают идею, что глютен вреден. Однако мало кто разбирается в деталях", — отмечает нутрициолог Светлана Чайковская в комментарии для РБК Стиль.

Исключение из правил

Несмотря на общие минусы, есть безглютеновые продукты с высоким содержанием полезных веществ. Например, безглютеновый хлеб с семенами может содержать до 38,24 г клетчатки на 100 г — это больше, чем в обычном хлебе. Также в качестве альтернативы пшеничной муке используются "псевдозлаки" — амарант, киноа, а также гидроколлоиды, улучшающие текстуру выпечки.

Рынок безглютеновой продукции

Несмотря на отсутствие научных подтверждений пользы, безглютеновый рынок стремительно растет. В 2024 году его оценили в $7,28 млрд, а к 2032 году прогнозируют увеличение до $13,81 млрд. В США продажи уже достигли $5,9 млрд, что вдвое больше, чем в других странах.

Вывод

Отказ от глютена без медицинских показаний — лишь следование моде. В большинстве случаев безглютеновые продукты не только бесполезны, но и могут навредить здоровью из-за избытка сахара и нехватки питательных веществ.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] - "клей"; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

