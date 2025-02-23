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Постоянно хочется плакать? Узнайте, не сигнализирует ли это о болезни

3:09
Здоровье

Плакать — естественная реакция организма, но не всегда она безобидна. Иногда частые или беспричинные слезы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Что происходит в организме, когда мы плачем

Процесс плача связан с биохимическими реакциями, в ходе которых выделяются различные гормоны:

  • Адреналин: активирует слезные железы, учащает дыхание, улучшает насыщение организма кислородом.
  • Адренокортикотропин: запускает выработку кортизола — гормона, подготавливающего тело к стрессу.
  • Эндорфины: естественные обезболивающие, улучшающие настроение и поддерживающие иммунитет.
  • Окситоцин: способствует эмоциональной привязанности, обладает успокаивающим эффектом.
  • Пролактин: снижает уровень стресса и помогает справляться с эмоциональными нагрузками.

Почему плакать полезно

В определенных ситуациях слезы приносят пользу, помогая организму и психике:

  • Эмоциональная разрядка: слезы помогают справиться с сильным стрессом, горем или разочарованием.
  • Физиологическая защита: в составе слез есть антибактериальные вещества, увлажняющие глаза и защищающие их от инфекций.
  • Коммуникация: выражение эмоций через плач помогает донести чувства, которые трудно передать словами.
  • Профилактика болезней: подавление эмоций может привести к накоплению стресса, что повышает риск психосоматических заболеваний.

Когда плач может быть тревожным сигналом

Психолог Анастасия Пешкова в беседе с MedikForum. ru объяснила, что плач без облегчения после него может быть признаком психических расстройств.

"Люди, страдающие депрессией, часто не чувствуют облегчения при плаче, поскольку в их организме нарушены гормональные процессы".

Другой тревожный сигнал — появление слез без видимых причин.

"Иногда кажется, что слезы льются сами по себе, без связи с происходящим. Это может быть связано с гормональными изменениями или заболеваниями, влияющими на гормональный баланс, например, патологиями щитовидной железы".

Неконтролируемый плач может быть следствием депрессии, неврологических заболеваний (инсульт, деменция) или даже результатом употребления алкоголя и наркотических веществ.

"Неконтролируемый плач следует воспринимать серьезно, поскольку он может указывать на психологические или неврологические проблемы, зависимости".

Когда слезы вредят здоровью

Частый и бесконтрольный плач повышает уровень кортизола, что негативно сказывается на иммунитете и обмене веществ. Кроме того, он может способствовать зацикливанию на негативных эмоциях, усиливая чувство безысходности.

Если слезы становятся ежедневным явлением и сопровождаются упадком сил, это может говорить об эмоциональном истощении, при котором организм теряет способность справляться со стрессом. В таком случае необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Уточнения

Плач - одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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