Постоянно хочется плакать? Узнайте, не сигнализирует ли это о болезни

Плакать — естественная реакция организма, но не всегда она безобидна. Иногда частые или беспричинные слезы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Процесс плача связан с биохимическими реакциями, в ходе которых выделяются различные гормоны:
В определенных ситуациях слезы приносят пользу, помогая организму и психике:
Психолог Анастасия Пешкова в беседе с MedikForum. ru объяснила, что плач без облегчения после него может быть признаком психических расстройств.
"Люди, страдающие депрессией, часто не чувствуют облегчения при плаче, поскольку в их организме нарушены гормональные процессы".
Другой тревожный сигнал — появление слез без видимых причин.
"Иногда кажется, что слезы льются сами по себе, без связи с происходящим. Это может быть связано с гормональными изменениями или заболеваниями, влияющими на гормональный баланс, например, патологиями щитовидной железы".
Неконтролируемый плач может быть следствием депрессии, неврологических заболеваний (инсульт, деменция) или даже результатом употребления алкоголя и наркотических веществ.
"Неконтролируемый плач следует воспринимать серьезно, поскольку он может указывать на психологические или неврологические проблемы, зависимости".
Частый и бесконтрольный плач повышает уровень кортизола, что негативно сказывается на иммунитете и обмене веществ. Кроме того, он может способствовать зацикливанию на негативных эмоциях, усиливая чувство безысходности.
Если слезы становятся ежедневным явлением и сопровождаются упадком сил, это может говорить об эмоциональном истощении, при котором организм теряет способность справляться со стрессом. В таком случае необходимо обратиться за профессиональной помощью.
Плач - одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз.
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