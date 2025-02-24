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Как избежать ранней смерти? Ученые выяснили главный фактор риска

Здоровье

Оксфордские учёные выяснили, что наша судьба зависит не столько от генов, сколько от окружающей среды. По их данным, внешние факторы объясняют 17% различий в риске преждевременной смерти, тогда как генетическая предрасположенность — менее 2%. Это открытие опубликовано в журнале Nature Medicine.

Врач
Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Как проводилось исследование

В основу работы легли данные почти 500 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Специалисты оценивали влияние 164 факторов окружающей среды и генетических рисков на старение, заболеваемость и продолжительность жизни.

Какие факторы сокращают жизнь

Исследование выявило 25 независимых факторов, влияющих на смертность и биологическое старение. Наиболее значимыми оказались:

  • Курение: один из самых разрушительных факторов, увеличивающий вероятность 21 заболевания.
  • Социально-экономический статус: низкий доход, отсутствие жилья и нестабильность в работе связаны с 19 болезнями.
  • Физическая активность: её недостаток увеличивает риск 17 заболеваний.
  • Условия жизни: воздействие негативной окружающей среды ускоряет старение организма.

Детские годы и будущее здоровье

Выяснилось, что факторы, влияющие на ребёнка, могут сказаться десятилетия спустя. Например, вес в 10 лет и курение матери при беременности определяют риски для здоровья через 30-80 лет.

Генетика или окружающая среда

Окружающая среда оказывает большее влияние на развитие болезней лёгких, сердца и печени. Однако генетическая предрасположенность играет ключевую роль в деменции и раке молочной железы.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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