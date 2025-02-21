Хирург Зленко предостерегает от увеличения бедер с помощью имплантатов из-за осложнений

Россиянок предостерегли от увеличения ягодиц имплантами

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко заявил, что увеличение бедер с помощью имплантатов уходит в прошлое из-за различных осложнений. Об этом пишет новостное издание Лента.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

По словам хирурга Владимира Зленко, все больше врачей отказываются от операций по увеличению ягодиц с помощью имплантатов. На самом деле, раньше такие операции были распространены.

Как рассказывает пластический хирург имплантаты могут деформироваться или немного сдвинуться. По его словам, эти осложнения приводят к необходимости повторной операции.

Хирург объяснил, что новейшей альтернативой имплантатам является собственный жир пациента.

Как пояснил Владимир Зленко, процедура коррекции формы и объема различных частей тела называется липофилингом и предполагает введение собственного жира пациента, подготовленного особым образом. Владимир Зленко добавил, что увеличение ягодиц с помощью собственного жира более естественно и безопасно.

Владимир Зленко объяснил, что этот вид операции проводится через небольшие проколы без разрезов, не используются инородные тела, поэтому при правильно проведенной операции нет риска отторжения или воспаления.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

