Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены

Как заваривают чай почти все? Просто заливают кипятком, ждут пару минут и пьют. Но эксперты предупреждают: этот способ далеко не идеален. Почему?
Всё зависит от сорта. Оказывается, не все чаи можно заливать кипятком — от этого они теряют вкус и аромат.
Ещё одна ошибка — передерживать заварку. Чем дольше стоит чай, тем больше в нём горечи.
Теперь вы знаете, как заваривать чай, чтобы он был ароматным и вкусным. Проверьте, правильно ли вы это делали раньше!
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?