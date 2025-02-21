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Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены

1:11
Здоровье

Как заваривают чай почти все? Просто заливают кипятком, ждут пару минут и пьют. Но эксперты предупреждают: этот способ далеко не идеален. Почему?

Чай
Фото: commons.wikimedia.org by Selma90, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чай

Как правильно заваривать чай

Всё зависит от сорта. Оказывается, не все чаи можно заливать кипятком — от этого они теряют вкус и аромат.

Какой чай при какой температуре заваривать?

  • Чёрный и травяной: можно заливать кипятком (100°C).
  • Зелёный: вода не должна превышать 80°C, иначе появится горечь.
  • Белый: идеальная температура – 85°C.
  • Улун: лучше всего заваривается при 90°C.

Сколько минут настаивать чай?

Ещё одна ошибка — передерживать заварку. Чем дольше стоит чай, тем больше в нём горечи.

  • Чёрный чай: 3 минуты – и готово.
  • Улун, зелёный и белый: 4 минуты, и ни секундой больше!
  • Травяной чай: до 5 минут, чтобы полностью раскрылись полезные свойства.

Теперь вы знаете, как заваривать чай, чтобы он был ароматным и вкусным. Проверьте, правильно ли вы это делали раньше!

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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