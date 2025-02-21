Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как заваривают чай почти все? Просто заливают кипятком, ждут пару минут и пьют. Но эксперты предупреждают: этот способ далеко не идеален. Почему?

Фото: commons.wikimedia.org by Selma90, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чай

Как правильно заваривать чай

Всё зависит от сорта. Оказывается, не все чаи можно заливать кипятком — от этого они теряют вкус и аромат.

Какой чай при какой температуре заваривать?

Чёрный и травяной : можно заливать кипятком (100°C).

: можно заливать кипятком (100°C). Зелёный : вода не должна превышать 80°C, иначе появится горечь.

: вода не должна превышать 80°C, иначе появится горечь. Белый : идеальная температура – 85°C.

: идеальная температура – 85°C. Улун: лучше всего заваривается при 90°C.

Сколько минут настаивать чай?

Ещё одна ошибка — передерживать заварку. Чем дольше стоит чай, тем больше в нём горечи.

Чёрный чай : 3 минуты – и готово.

: 3 минуты – и готово. Улун, зелёный и белый : 4 минуты, и ни секундой больше!

: 4 минуты, и ни секундой больше! Травяной чай: до 5 минут, чтобы полностью раскрылись полезные свойства.

Теперь вы знаете, как заваривать чай, чтобы он был ароматным и вкусным. Проверьте, правильно ли вы это делали раньше!

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

