Бессимптомная ловушка: обычный медосмотр изменил жизнь ведущего BBC

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный ведущий программы "Мир садоводов" на BBC Адам Фрост недавно поделился личной историей о своём здоровье, которая может послужить важным уроком для многих.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Неожиданное открытие

Во время планового медицинского обследования врачи обнаружили у Фроста повышенное артериальное давление. Это стало для него неожиданностью, поскольку он не ощущал явных симптомов.

"Я был шокирован, узнав о своём состоянии, ведь чувствовал себя вполне здоровым", — признался Адам.

Путь к восстановлению

После диагноза Фрост решил внести серьёзные изменения в свой образ жизни. Он пересмотрел свой рацион, добавив больше свежих овощей и фруктов, а также начал регулярно заниматься физическими упражнениями. "Я понял, что здоровье — это нечто, о чём нужно заботиться ежедневно", — отметил он.

Призыв к внимательности

Адам Фрост подчёркивает важность регулярных медицинских проверок, даже при отсутствии явных симптомов. Его история служит напоминанием о том, что некоторые проблемы со здоровьем могут протекать незаметно, и только своевременное обследование поможет их выявить.

Советы от Адама Фроста

Для поддержания здоровья Фрост рекомендует:

Регулярные проверки : Не пренебрегайте визитами к врачу.

: Не пренебрегайте визитами к врачу. Здоровое питание : Употребляйте больше натуральных продуктов.

: Употребляйте больше натуральных продуктов. Физическая активность: Найдите время для ежедневных упражнений.

"Забота о себе — это лучший подарок, который вы можете сделать своим близким", — напоминает Адам.

Уточнения

Фибромиалгия (англ. fibromyalgia) — заболевание, проявления которого включают диффузную симметричную боль в скелетных мышцах, носящую хронический характер.

