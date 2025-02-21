Бессимптомная ловушка: обычный медосмотр изменил жизнь ведущего BBC

Известный ведущий программы "Мир садоводов" на BBC Адам Фрост недавно поделился личной историей о своём здоровье, которая может послужить важным уроком для многих.
Во время планового медицинского обследования врачи обнаружили у Фроста повышенное артериальное давление. Это стало для него неожиданностью, поскольку он не ощущал явных симптомов.
"Я был шокирован, узнав о своём состоянии, ведь чувствовал себя вполне здоровым", — признался Адам.
После диагноза Фрост решил внести серьёзные изменения в свой образ жизни. Он пересмотрел свой рацион, добавив больше свежих овощей и фруктов, а также начал регулярно заниматься физическими упражнениями. "Я понял, что здоровье — это нечто, о чём нужно заботиться ежедневно", — отметил он.
Адам Фрост подчёркивает важность регулярных медицинских проверок, даже при отсутствии явных симптомов. Его история служит напоминанием о том, что некоторые проблемы со здоровьем могут протекать незаметно, и только своевременное обследование поможет их выявить.
Для поддержания здоровья Фрост рекомендует:
"Забота о себе — это лучший подарок, который вы можете сделать своим близким", — напоминает Адам.
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