Неожиданный признак на коже, указывающий на рак поджелудочной

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что один из первых признаков рака поджелудочной железы может проявляться на вашей коже?

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Основной симптом: желтуха

Примерно у 75% пациентов с аденокарциномой головки поджелудочной железы развивается желтуха — пожелтение кожи и глаз. Это происходит из-за блокировки желчного протока опухолью, что приводит к накоплению билирубина в организме.

Другие важные симптомы

Обратите внимание на следующие признаки:

Потемнение мочи: избыток билирубина окрашивает мочу в темный цвет.

Светлый стул: недостаток желчи приводит к обесцвечиванию кала.

Зуд кожи: накопление желчных солей вызывает зуд.

Боль в верхней части живота или спине: опухоль может давить на соседние органы и нервы.

Потеря аппетита и веса: изменения в пищеварении влияют на аппетит и массу тела.

Тошнота и рвота: опухоль может блокировать часть желудка, вызывая эти симптомы.

Важность ранней диагностики

Рак поджелудочной железы часто не проявляется на ранних стадиях, что затрудняет его обнаружение. Однако раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Если вы заметили у себя или близких указанные симптомы, особенно желтуху, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для проведения обследования.

Будьте внимательны к сигналам своего тела и не откладывайте визит к специалисту при появлении тревожных признаков.

Уточнения

Желтуха (лат. icterus) — желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче.

