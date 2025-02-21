Неожиданный признак на коже, указывающий на рак поджелудочной

Знаете ли вы, что один из первых признаков рака поджелудочной железы может проявляться на вашей коже?
Примерно у 75% пациентов с аденокарциномой головки поджелудочной железы развивается желтуха — пожелтение кожи и глаз. Это происходит из-за блокировки желчного протока опухолью, что приводит к накоплению билирубина в организме.
Обратите внимание на следующие признаки:
Рак поджелудочной железы часто не проявляется на ранних стадиях, что затрудняет его обнаружение. Однако раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Если вы заметили у себя или близких указанные симптомы, особенно желтуху, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для проведения обследования.
Будьте внимательны к сигналам своего тела и не откладывайте визит к специалисту при появлении тревожных признаков.
Желтуха (лат. icterus) — желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче.
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