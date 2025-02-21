Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приучаем кошку к переноске: неожиданный трюк, который творит чудеса
Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим
Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка
Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила
Зависимость от ИИ: чем это может закончиться для человека
Актёр Том Хэнкс рассказал, как живёт с диабетом 2 типа
Топ-9 продуктов, богатых белком: выбирайте лучшее для своего рациона!

Неожиданный признак на коже, указывающий на рак поджелудочной

1:35
Здоровье

Знаете ли вы, что один из первых признаков рака поджелудочной железы может проявляться на вашей коже?

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Основной симптом: желтуха

Примерно у 75% пациентов с аденокарциномой головки поджелудочной железы развивается желтуха — пожелтение кожи и глаз. Это происходит из-за блокировки желчного протока опухолью, что приводит к накоплению билирубина в организме.

Другие важные симптомы

Обратите внимание на следующие признаки:

  • Потемнение мочи: избыток билирубина окрашивает мочу в темный цвет.
  • Светлый стул: недостаток желчи приводит к обесцвечиванию кала.
  • Зуд кожи: накопление желчных солей вызывает зуд.
  • Боль в верхней части живота или спине: опухоль может давить на соседние органы и нервы.
  • Потеря аппетита и веса: изменения в пищеварении влияют на аппетит и массу тела.
  • Тошнота и рвота: опухоль может блокировать часть желудка, вызывая эти симптомы.

Важность ранней диагностики

Рак поджелудочной железы часто не проявляется на ранних стадиях, что затрудняет его обнаружение. Однако раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Если вы заметили у себя или близких указанные симптомы, особенно желтуху, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для проведения обследования.

Будьте внимательны к сигналам своего тела и не откладывайте визит к специалисту при появлении тревожных признаков.

Уточнения

Желтуха (лат. icterus) — желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Обсудить
Сейчас читают
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Земля трещит по швам: океан раскалывается, а ученые разводят руками — что это значит для человечества
Наука и техника
Земля трещит по швам: океан раскалывается, а ученые разводят руками — что это значит для человечества Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила
Зависимость от ИИ: чем это может закончиться для человека
Актёр Том Хэнкс рассказал, как живёт с диабетом 2 типа
Топ-9 продуктов, богатых белком: выбирайте лучшее для своего рациона!
Апельсиновые корки спасут вашу рассаду — несложный способ
Неожиданный признак на коже, указывающий на рак поджелудочной
Вы делаете это неправильно: вот как правильно чистить фритюрницу
Кот боится каждого шороха? Проверенные способы сделать жизнь пугливого питомца комфортнее
Добавьте всего одну ложку в картофель при варке, и он станет вкуснее и приготовится быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.