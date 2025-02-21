Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Франклин Джозеф из клиники по снижению веса рассказал, почему замена углеводов на белки может помочь вам сбросить "до 2,5 кг за месяц".

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макароны с соусом

"Заменив рафинированные углеводы цельнозерновыми продуктами, богатыми клетчаткой, или продуктами с высоким содержанием белка, вы можете сократить количество калорий, оставаясь сытыми и довольными", — заявил он.

Углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, макароны и сладкие лакомства, не так насыщают, как цельнозерновые, к которым относятся коричневый рис, цельнозерновой хлеб или овёс.

Эти продукты не только богаты клетчаткой, которая полезна для здоровья, но и дольше сохраняют чувство сытости, что позволяет легче придерживаться ограничения калорий.

Продукты с высоким содержанием белка дополнительно способствуют наращиванию и поддержанию мышечной массы. Белок лучше насыщает, поэтому вы будете есть меньше, чем обычно, пишет gbnews.com.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

