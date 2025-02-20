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Чем полезны специи?

Здоровье

Диетолог Алекс Яньес заявил о важности определённых продуктов и добавок, которые имеют огромное значение в ежедневном рационе.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Он рассказал о специях, которые советует добавлять в пищу, потому что они оказывают положительное влияние на организм человека.

Имбирь способствует регулированию температуры тела, что особенно необходимо женщинам, у которых мёрзнут ноги или руки.

Корица помогает регулировать уровень глюкозы в крови и улучшать резистентность и чувствительность к инсулину.

Куркума обладает противовоспалительными свойствами.

Розмарин помогает поддерживать иммунную систему и укрепляет её, а также помогает справиться с различными нарушениями, связанными с кровообращением.

Базилик поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а также обладает антибактериальным действием.

Тмин оказывает положительное влияние на пищеварение и усвоение питательных веществ, таких как тиамин, фосфор и калий, которые необходимы нашему организму ежедневно для правильного функционирования и предотвращения других проблем со здоровьем.

Мускатный орех стимулирует работу почек и печени, способствуя таким образом выведению токсинов из организма, но на этом его преимущества не заканчиваются, поскольку он также помогает лучше заснуть, сообщает elespanol.com.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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