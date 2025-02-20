Чем полезны специи?

Диетолог Алекс Яньес заявил о важности определённых продуктов и добавок, которые имеют огромное значение в ежедневном рационе.
Он рассказал о специях, которые советует добавлять в пищу, потому что они оказывают положительное влияние на организм человека.
Имбирь способствует регулированию температуры тела, что особенно необходимо женщинам, у которых мёрзнут ноги или руки.
Корица помогает регулировать уровень глюкозы в крови и улучшать резистентность и чувствительность к инсулину.
Куркума обладает противовоспалительными свойствами.
Розмарин помогает поддерживать иммунную систему и укрепляет её, а также помогает справиться с различными нарушениями, связанными с кровообращением.
Базилик поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а также обладает антибактериальным действием.
Тмин оказывает положительное влияние на пищеварение и усвоение питательных веществ, таких как тиамин, фосфор и калий, которые необходимы нашему организму ежедневно для правильного функционирования и предотвращения других проблем со здоровьем.
Мускатный орех стимулирует работу почек и печени, способствуя таким образом выведению токсинов из организма, но на этом его преимущества не заканчиваются, поскольку он также помогает лучше заснуть, сообщает elespanol.com.
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?