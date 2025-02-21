Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число депортированных из США мигрантов снизилось? СМИ пишут, что за месяц депортировано 37660 человек
Величественный замок Торрекьяра в Италии, в который невозможно не влюбиться
Сжигать жир и терять вес можно быстрее, если вы тренируетесь натощак: миф или правда?
Зарплаты в розничной торговле: как изменились предложения работодателей
Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала
Вы заблуждаетесь: 5 опасных ошибок, которые делают все владельцы собак
Вторичный рынок в плюсе: как изменились предпочтения автолюбителей
Стоит ли заменить хлеб тостами
Денежное дерево зацветёт пышным цветом: вот когда его нужно пересаживать — не пропустите этот момент

Ищете альтернативу таблеткам? Приготовьте этот чай из люцерны и забудьте о боли в суставах

2:50
Здоровье

Лекарственные растения издавна использовались для поддержания здоровья и лечения различных недугов. Одним из таких природных целителей является люцерна (Medicago sativa) — растение, известное своими питательными и целебными свойствами.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Его выращивают более 6000 лет, а древние цивилизации Персии и Аравии использовали его не только как корм для скота, но и как средство от множества болезней. В традиционной китайской и индийской медицине люцерна применялась для улучшения пищеварения, снятия воспалений и укрепления иммунитета. Сегодня это растение популярно в фитотерапии и чаще всего используется в виде чая для борьбы с артритом и анемией.

Чем полезна люцерна

Люцерна богата ценными питательными веществами:

  • Витамин К: улучшает свертываемость крови и поддерживает здоровье костей.
  • Витамин С: укрепляет иммунную систему.
  • Фолиевая кислота: необходима для кроветворения.
  • Минералы (медь, марганец, калий, магний): участвуют в обмене веществ и поддерживают работу сосудов.

Основные полезные свойства

  • Облегчает артрит: снижает воспаление и уменьшает боль в суставах.
  • Улучшает состояние при анемии: содержит железо и хлорофилл, способствующие росту уровня гемоглобина.
  • Снижает холестерин: сапонины, входящие в состав, уменьшают его всасывание в кишечнике.
  • Регулирует давление: расслабляет сосуды благодаря содержанию калия и магния.
  • Контролирует уровень сахара: помогает секреции инсулина, снижая уровень глюкозы.
  • Предотвращает остеопороз: способствует усвоению кальция.
  • Смягчает симптомы ПМС: содержит фитоэстрогены, балансирующие гормональный фон.
  • Уменьшает отеки: обладает мочегонным эффектом.

Как приготовить чай из люцерны

Этот настой позволяет получить максимум пользы из растения.

Ингредиенты

  • 20 г сушеных листьев и корней люцерны
  • 500 мл воды

Приготовление

  • Довести воду до кипения и выключить огонь.
  • Добавить люцерну, настоять 5 минут.
  • Процедить и слегка остудить.
  • Пить до трех раз в день.

Важные предостережения

Несмотря на пользу, важно соблюдать умеренность. Чрезмерное употребление может вызвать газообразование, боли в животе или диарею. Также люцерна содержит L-канаванин, который при длительном приеме способен спровоцировать симптомы, похожие на волчанку, у предрасположенных людей. Перед включением в рацион рекомендуется консультация со специалистом.

Уточнения

Люце́рна (лат. Medicágo) — род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий 103 вида.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Денежное дерево зацветёт пышным цветом: вот когда его нужно пересаживать — не пропустите этот момент
Самые горячие тренды для волос этой весной: бронза и её оттенки
Ищете альтернативу таблеткам? Приготовьте этот чай из люцерны и забудьте о боли в суставах
Как навести порядок в ванной: 10 удобных решений для компактного хранения
Реванш Бивола и Бетербиева: у кого больше шансов к победе, и сколько заработают боксёры?
Боксёры, хаски и овчарки: кинологи обнажили недостатки этих популярных пород
Дорога сама себя отремонтирует: это ноу-хау точно покорит сердца автомобилистов
Подчеркнуть форму груди помогут 3 упражнения: разнообразьте ваши тренировки
Раскрыта главная тайна: когда выйдет 2 сезон Одни из нас — готовимся к премьере
Драгметаллы против доллара и евро: как жители ХМАО управляют своими накоплениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.