Ищете альтернативу таблеткам? Приготовьте этот чай из люцерны и забудьте о боли в суставах

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лекарственные растения издавна использовались для поддержания здоровья и лечения различных недугов. Одним из таких природных целителей является люцерна (Medicago sativa) — растение, известное своими питательными и целебными свойствами.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Его выращивают более 6000 лет, а древние цивилизации Персии и Аравии использовали его не только как корм для скота, но и как средство от множества болезней. В традиционной китайской и индийской медицине люцерна применялась для улучшения пищеварения, снятия воспалений и укрепления иммунитета. Сегодня это растение популярно в фитотерапии и чаще всего используется в виде чая для борьбы с артритом и анемией.

Чем полезна люцерна

Люцерна богата ценными питательными веществами:

Витамин К : улучшает свертываемость крови и поддерживает здоровье костей.

: улучшает свертываемость крови и поддерживает здоровье костей. Витамин С : укрепляет иммунную систему.

: укрепляет иммунную систему. Фолиевая кислота : необходима для кроветворения.

: необходима для кроветворения. Минералы (медь, марганец, калий, магний): участвуют в обмене веществ и поддерживают работу сосудов.

Основные полезные свойства

Облегчает артрит: снижает воспаление и уменьшает боль в суставах.

снижает воспаление и уменьшает боль в суставах. Улучшает состояние при анемии: содержит железо и хлорофилл, способствующие росту уровня гемоглобина.

содержит железо и хлорофилл, способствующие росту уровня гемоглобина. Снижает холестерин : сапонины, входящие в состав, уменьшают его всасывание в кишечнике.

: сапонины, входящие в состав, уменьшают его всасывание в кишечнике. Регулирует давление: расслабляет сосуды благодаря содержанию калия и магния.

расслабляет сосуды благодаря содержанию калия и магния. Контролирует уровень сахара: помогает секреции инсулина, снижая уровень глюкозы.

помогает секреции инсулина, снижая уровень глюкозы. Предотвращает остеопороз: способствует усвоению кальция.

способствует усвоению кальция. Смягчает симптомы ПМС: содержит фитоэстрогены, балансирующие гормональный фон.

содержит фитоэстрогены, балансирующие гормональный фон. Уменьшает отеки: обладает мочегонным эффектом.

Как приготовить чай из люцерны

Этот настой позволяет получить максимум пользы из растения.

Ингредиенты

20 г сушеных листьев и корней люцерны

500 мл воды

Приготовление

Довести воду до кипения и выключить огонь.

Добавить люцерну, настоять 5 минут.

Процедить и слегка остудить.

Пить до трех раз в день.

Важные предостережения

Несмотря на пользу, важно соблюдать умеренность. Чрезмерное употребление может вызвать газообразование, боли в животе или диарею. Также люцерна содержит L-канаванин, который при длительном приеме способен спровоцировать симптомы, похожие на волчанку, у предрасположенных людей. Перед включением в рацион рекомендуется консультация со специалистом.

Уточнения

Люце́рна (лат. Medicágo) — род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий 103 вида.

