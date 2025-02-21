Напиток долгожителей: что пьют те, кто перешагнул столетний рубеж

Долгожители из "голубых зон" — регионов, где люди часто живут более 100 лет, — придерживаются простых привычек, которые продлевают их жизнь. Исследователи много лет изучают их рацион, образ жизни и привычки, чтобы разгадать секрет долголетия. Оказывается, один напиток объединяет жителей этих регионов, и они употребляют его несколько раз в день.
По данным кардиолога Кшиштофа Дж. Филипяка, многие долгожители регулярно пьют эспрессо. Это особенно характерно для жителей Сардинии, одного из регионов Средиземноморья, который входит в "голубые зоны".
Этот напиток отличается высоким содержанием полифенолов - мощных антиоксидантов, которые защищают организм от воспалений, поддерживают работу сердца и даже снижают риск развития некоторых видов рака. Важно отметить, что сардинцы пьют чистый эспрессо без сахара и молока, что позволяет сохранить его полезные свойства.
Научные исследования подтверждают, что кофе обладает рядом преимуществ:
По данным Американского журнала клинического питания, кофе занимает шестое место в рейтинге продуктов, богатых антиоксидантами. Выше него находятся только грецкие орехи, ежевика, черника, артишоки и клубника.
Исследования показывают, что у людей, которые пьют 2-4 чашки кофе в день, снижается риск развития многих хронических заболеваний. Однако важно учитывать, что речь идет именно о натуральном эспрессо без добавок.
Конечно, один напиток не способен сделать человека бессмертным. Однако сочетание правильного питания, физической активности и умеренного потребления кофе может стать важной частью стратегии долголетия.
Так что если вы хотите взять пример с долгожителей, возможно, стоит завести привычку пить чашку эспрессо несколько раз в день — без сахара, молока и других добавок.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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