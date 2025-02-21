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Напиток долгожителей: что пьют те, кто перешагнул столетний рубеж

2:39
Здоровье

Долгожители из "голубых зон" — регионов, где люди часто живут более 100 лет, — придерживаются простых привычек, которые продлевают их жизнь. Исследователи много лет изучают их рацион, образ жизни и привычки, чтобы разгадать секрет долголетия. Оказывается, один напиток объединяет жителей этих регионов, и они употребляют его несколько раз в день.

пенсионеры
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пенсионеры

Какой напиток помогает жить дольше

По данным кардиолога Кшиштофа Дж. Филипяка, многие долгожители регулярно пьют эспрессо. Это особенно характерно для жителей Сардинии, одного из регионов Средиземноморья, который входит в "голубые зоны".

Этот напиток отличается высоким содержанием полифенолов - мощных антиоксидантов, которые защищают организм от воспалений, поддерживают работу сердца и даже снижают риск развития некоторых видов рака. Важно отметить, что сардинцы пьют чистый эспрессо без сахара и молока, что позволяет сохранить его полезные свойства.

Чем полезен кофе для здоровья

Научные исследования подтверждают, что кофе обладает рядом преимуществ:

  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему: регулярное употребление кофе связано со снижением риска инфарктов и инсультов.
  • Снижает риск диабета: кофе помогает улучшить чувствительность к инсулину и предотвращает стеатоз печени.
  • Богат антиоксидантами: входит в список продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов.
  • Ускоряет метаболизм: способствует расщеплению жиров, что помогает поддерживать нормальный вес.

По данным Американского журнала клинического питания, кофе занимает шестое место в рейтинге продуктов, богатых антиоксидантами. Выше него находятся только грецкие орехи, ежевика, черника, артишоки и клубника.

Может ли кофе продлить жизнь

Исследования показывают, что у людей, которые пьют 2-4 чашки кофе в день, снижается риск развития многих хронических заболеваний. Однако важно учитывать, что речь идет именно о натуральном эспрессо без добавок.

Конечно, один напиток не способен сделать человека бессмертным. Однако сочетание правильного питания, физической активности и умеренного потребления кофе может стать важной частью стратегии долголетия.

Так что если вы хотите взять пример с долгожителей, возможно, стоит завести привычку пить чашку эспрессо несколько раз в день — без сахара, молока и других добавок.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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