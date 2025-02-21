Этот популярный препарат может вызвать головокружение и усталость – что нужно знать о мелатонине

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мелатонин играет ключевую роль в регулировании сна и бодрствования. Этот гормон естественным образом вырабатывается в организме, достигая пика в ночное время, что помогает засыпать и поддерживать качественный сон. Однако, несмотря на его эффективность, принимать добавки с мелатонином следует с осторожностью.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Как работает мелатонин

В течение дня эпифиз остаётся неактивным, но когда наступает темнота, его работа активизируется. Начинается выработка мелатонина, уровень кортизола — гормона стресса — снижается, дыхание замедляется, и организм подготавливается ко сну.

Исследования подтверждают, что мелатонин может быть эффективен при бессоннице, смене часовых поясов и нарушениях сна. В отличие от снотворных, он не вызывает привыкания и не оставляет эффекта "похмелья" после пробуждения.

Когда мелатонин противопоказан

Хотя добавки с мелатонином считаются безопасными, их приём не подходит всем.

Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется использовать мелатонин без консультации врача.

Людям, принимающим препараты для разжижения крови, иммунодепрессанты или лекарства для контроля давления, важно проконсультироваться со специалистом.

Разные производители выпускают мелатонин с разными дозировками, поэтому перед применением следует внимательно изучать инструкцию.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Даже при правильном применении возможны побочные эффекты:

Головная боль.

Головокружение.

Тошнота.

Дневная сонливость.

Важно помнить, что мелатонин может вызывать сонливость, поэтому после его приёма нельзя водить автомобиль или управлять механизмами минимум пять часов.

Альтернативные способы улучшения сна

Хотя мелатонин помогает заснуть, его приём не должен заменять здоровый образ жизни. Для улучшения сна стоит обратить внимание на:

Регулярную физическую активность.

Сбалансированное питание.

Отказ от гаджетов перед сном.

Соблюдение режима сна.

Прежде чем принимать добавки с мелатонином, лучше попробовать естественные методы нормализации сна.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

