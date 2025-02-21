Этот популярный препарат может вызвать головокружение и усталость – что нужно знать о мелатонине

Мелатонин играет ключевую роль в регулировании сна и бодрствования. Этот гормон естественным образом вырабатывается в организме, достигая пика в ночное время, что помогает засыпать и поддерживать качественный сон. Однако, несмотря на его эффективность, принимать добавки с мелатонином следует с осторожностью.
В течение дня эпифиз остаётся неактивным, но когда наступает темнота, его работа активизируется. Начинается выработка мелатонина, уровень кортизола — гормона стресса — снижается, дыхание замедляется, и организм подготавливается ко сну.
Исследования подтверждают, что мелатонин может быть эффективен при бессоннице, смене часовых поясов и нарушениях сна. В отличие от снотворных, он не вызывает привыкания и не оставляет эффекта "похмелья" после пробуждения.
Хотя добавки с мелатонином считаются безопасными, их приём не подходит всем.
Даже при правильном применении возможны побочные эффекты:
Важно помнить, что мелатонин может вызывать сонливость, поэтому после его приёма нельзя водить автомобиль или управлять механизмами минимум пять часов.
Хотя мелатонин помогает заснуть, его приём не должен заменять здоровый образ жизни. Для улучшения сна стоит обратить внимание на:
Прежде чем принимать добавки с мелатонином, лучше попробовать естественные методы нормализации сна.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
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