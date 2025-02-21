Хотите лёгкости в животе? Ешьте этот овощ, и кишечник заработает как часы

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда поход в туалет становится испытанием, важно пересмотреть питание. Сухой, твёрдый стул, ощущение неполного опорожнения кишечника и регулярные запоры — всё это может быть связано с недостатком клетчатки, жидкости и питательных веществ в рационе. По мнению диетологов, один овощ особенно эффективно помогает справиться с этой проблемой.

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый горошек

Почему питание важно для нормального пищеварения

Запор может возникать по разным причинам: от недостатка физической активности до побочных эффектов лекарств. Однако исследования показывают, что рацион с высоким содержанием сладких продуктов и натрия увеличивает риск запоров, тогда как цельнозерновые, крахмалистые овощи и полезные жиры помогают нормализовать стул.

Увеличение потребления клетчатки и жидкости — один из самых действенных способов наладить работу кишечника. Но какой продукт в этом особенно хорош?

Зелёный горошек: натуральное средство от запора

Диетологи выделяют зелёный горошек как один из лучших овощей для улучшения пищеварения. Этот крахмалистый овощ содержит уникальное сочетание нерастворимой клетчатки, жидкости и магния, которые комплексно влияют на работу кишечника.

Чем полезен зелёный горошек при запорах

Высокое содержание клетчатки

Одна чашка варёного зелёного горошка содержит 9 граммов клетчатки, из которых 70% — нерастворимая. Именно этот вид клетчатки увеличивает объём стула и ускоряет его прохождение через кишечник.

Обилие жидкости

Горошек почти на 80% состоит из воды, что делает его отличным помощником в борьбе с запорами. В сочетании с клетчаткой жидкость способствует мягкому и регулярному опорожнению кишечника.

Магний — природное слабительное

Этот минерал помогает расслаблять мышцы кишечника и притягивать воду в стул, облегчая процесс дефекации. Чашка варёного горошка содержит 15% суточной нормы магния.

Как употреблять зелёный горошек для максимального эффекта

Добавляйте его в супы и рагу.

Готовьте салаты с зелёным горошком и лимоном.

Используйте в гарнирах вместе с киноа или картофелем.

Добавляйте в пюре или соусы для насыщенного вкуса.

Если хотите улучшить пищеварение и избавиться от запоров, зелёный горошек — простой, доступный и эффективный продукт. Он богат клетчаткой, жидкостью и магнием, а также легко включается в любое блюдо. Попробуйте добавить его в рацион и почувствуйте разницу!

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

