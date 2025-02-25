Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор
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Какой хлеб самый полезный: мнение пекаря-технолога
Не весь хлеб одинаково полезен. Пекарь-технолог Максим Едлин объяснил, почему именно хлеб на закваске выигрывает по своим свойствам перед традиционным дрожжевым.
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Хлеб
Чем заквасочный хлеб лучше
- Естественный процесс брожения. В отличие от дрожжевого хлеба, который готовится по ускоренной технологии, заквасочный проходит длительную ферментацию. Это улучшает его пищевую ценность.
- Лучшая усвояемость. Длительное брожение помогает организму легче усваивать полезные вещества из муки.
- Меньше глютена. Белок глютен в процессе ферментации практически полностью перерабатывается закваской, что делает такой хлеб более щадящим для пищеварения.
Почему дрожжевой хлеб хуже
При промышленном производстве ускоренная ферментация может снижать пищевую ценность хлеба, а также делать его менее полезным для кишечника.
По словам Максима Едлина, именно заквасочный хлеб является лучшим выбором для здоровья.
Уточнения
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации