Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой хлеб самый полезный: мнение пекаря-технолога

Не весь хлеб одинаково полезен. Пекарь-технолог Максим Едлин объяснил, почему именно хлеб на закваске выигрывает по своим свойствам перед традиционным дрожжевым.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Чем заквасочный хлеб лучше

Естественный процесс брожения. В отличие от дрожжевого хлеба, который готовится по ускоренной технологии, заквасочный проходит длительную ферментацию. Это улучшает его пищевую ценность. Лучшая усвояемость. Длительное брожение помогает организму легче усваивать полезные вещества из муки. Меньше глютена. Белок глютен в процессе ферментации практически полностью перерабатывается закваской, что делает такой хлеб более щадящим для пищеварения.

Почему дрожжевой хлеб хуже

При промышленном производстве ускоренная ферментация может снижать пищевую ценность хлеба, а также делать его менее полезным для кишечника.

По словам Максима Едлина, именно заквасочный хлеб является лучшим выбором для здоровья.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

