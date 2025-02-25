Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как восстановить печень после отказа от алкоголя

Отказ от алкоголя - первый шаг к восстановлению печени, но для полного очищения органа нужно соблюдать ряд важных правил. Гастроэнтеролог СМ-Клиники Валерия Ломова рассказала, что поможет ускорить процесс регенерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Основные шаги к восстановлению

Полный отказ от алкоголя. Без этого все остальные меры будут бессмысленны.

Без этого все остальные меры будут бессмысленны. Правильное питание. Врач рекомендует суточную калорийность не менее 2000 ккал и потребление 1-1,5 грамма белка на килограмм веса. Важно избегать жирной, жареной, солёной и острой пищи, а также фастфуда и продуктов с консервантами. Лучше включить в рацион овощи, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыбу.

Врач рекомендует суточную калорийность не менее 2000 ккал и потребление 1-1,5 грамма белка на килограмм веса. Важно избегать жирной, жареной, солёной и острой пищи, а также фастфуда и продуктов с консервантами. Лучше включить в рацион овощи, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыбу. Достаточное потребление воды. Жидкость помогает быстрее вывести токсины из организма.

Жидкость помогает быстрее вывести токсины из организма. Физическая активность. Улучшает обмен веществ и способствует восстановлению клеток печени.

Когда нужна помощь врача

Если есть серьёзные повреждения, такие как фиброз, стоит проконсультироваться со специалистом, который подберёт индивидуальную терапию. По словам Валерии Ломовой, даже при тяжёлых поражениях отказ от алкоголя и правильный образ жизни способны значительно улучшить состояние печени.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.



