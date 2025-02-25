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Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают

1:27
Здоровье

Как восстановить печень после отказа от алкоголя

Отказ от алкоголя - первый шаг к восстановлению печени, но для полного очищения органа нужно соблюдать ряд важных правил. Гастроэнтеролог СМ-Клиники Валерия Ломова рассказала, что поможет ускорить процесс регенерации.

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Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Основные шаги к восстановлению

  • Полный отказ от алкоголя. Без этого все остальные меры будут бессмысленны.

  • Правильное питание. Врач рекомендует суточную калорийность не менее 2000 ккал и потребление 1-1,5 грамма белка на килограмм веса. Важно избегать жирной, жареной, солёной и острой пищи, а также фастфуда и продуктов с консервантами. Лучше включить в рацион овощи, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыбу.

  • Достаточное потребление воды. Жидкость помогает быстрее вывести токсины из организма.

  • Физическая активность. Улучшает обмен веществ и способствует восстановлению клеток печени.

Когда нужна помощь врача

Если есть серьёзные повреждения, такие как фиброз, стоит проконсультироваться со специалистом, который подберёт индивидуальную терапию. По словам Валерии Ломовой, даже при тяжёлых поражениях отказ от алкоголя и правильный образ жизни способны значительно улучшить состояние печени.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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