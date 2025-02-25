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Тяга к сладкому — не слабость: исследование показало, что всё дело в мозге

Здоровье

Почему всегда остаётся место для десерта

Даже после плотного обеда многим хочется съесть что-то сладкое. Учёные выяснили, что этот феномен связан с особенностями работы мозга, который одновременно отвечает за чувство сытости и тягу к сладкому.

Профитроли и эклеры
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Профитроли и эклеры

Как мозг реагирует на сахар

Исследование Института исследований метаболизма Общества Макса Планка, опубликованное в журнале Science, показало, что механизмы насыщения не подавляют желание съесть десерт.

В эксперименте сытые мыши отказывались от дополнительного корма, но с удовольствием ели сладкую пищу. В этот момент в их мозге активизировалась определённая область, и выделялись эндорфины, создающие приятные ощущения.

Доказательства на людях

Во время МРТ-сканирования учёные обнаружили, что у людей, выпивающих сладкий напиток после еды, повышается активность нейронов, получающих эндорфины. Это подавляет ощущение переполненного желудка и делает десерт более привлекательным.

Можно ли контролировать тягу к сладкому

Учёные выяснили, что у мышей, которым блокировали выработку эндорфинов, снижалось потребление сахара. В будущем это открытие может помочь в создании препаратов, которые позволят контролировать тягу к сладкому и бороться с перееданием.

Уточнения

Эндорфи́ны - группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами.

Автор Дмитрий Тезнев
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