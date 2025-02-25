Меньше нервов – больше молодости, или новый способ замедлить старение

Кратковременный стресс может быть полезен, мотивируя нас к действиям. Но что происходит, если стресс становится хроническим? Исследование учёных Йельского университета подтвердило: длительное нервное напряжение ускоряет процессы старения.
Как стресс влияет на организм
Исследователи использовали методику "эпигенетических часов", анализируя метилирование ДНК, а также метод GrimAge, оценивающий биологический возраст. В эксперименте приняли участие 444 взрослых в возрасте от 18 до 50 лет.
Результаты показали, что у людей, подверженных сильному стрессу, клетки демонстрировали признаки преждевременного старения. Также была выявлена связь между хроническим стрессом, инсулинорезистентностью и повышенной чувствительностью надпочечников.
Можно ли замедлить старение
Хорошая новость: негативные последствия стресса можно минимизировать. Учёные обнаружили, что участники с высокими навыками самоконтроля и эмоциональной регуляции испытывали меньше вредных эффектов.
По словам исследователя З. Харванека, это подтверждает, что стресс действительно ускоряет старение, но умение управлять эмоциями помогает смягчить его последствия.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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