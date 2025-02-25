Меньше нервов – больше молодости, или новый способ замедлить старение

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные нашли связь между стрессом и старением

Кратковременный стресс может быть полезен, мотивируя нас к действиям. Но что происходит, если стресс становится хроническим? Исследование учёных Йельского университета подтвердило: длительное нервное напряжение ускоряет процессы старения.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Как стресс влияет на организм

Исследователи использовали методику "эпигенетических часов", анализируя метилирование ДНК, а также метод GrimAge, оценивающий биологический возраст. В эксперименте приняли участие 444 взрослых в возрасте от 18 до 50 лет.

Результаты показали, что у людей, подверженных сильному стрессу, клетки демонстрировали признаки преждевременного старения. Также была выявлена связь между хроническим стрессом, инсулинорезистентностью и повышенной чувствительностью надпочечников.

Можно ли замедлить старение

Хорошая новость: негативные последствия стресса можно минимизировать. Учёные обнаружили, что участники с высокими навыками самоконтроля и эмоциональной регуляции испытывали меньше вредных эффектов.

По словам исследователя З. Харванека, это подтверждает, что стресс действительно ускоряет старение, но умение управлять эмоциями помогает смягчить его последствия.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

