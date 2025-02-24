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Ваш нос запоминает плохие запахи, но это может обернуться проблемой

1:14
Здоровье

Могут ли неприятные запахи навредить здоровью

Обоняние - одно из самых малоизученных чувств, но учёные выяснили, как зловонные запахи могут влиять на состояние человека. Результаты исследования были представлены в издании TechInsider.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Запахи и выживание

Чувствительность к запахам помогает людям избегать опасностей: мы замечаем испорченные продукты, что предотвращает отравления, или ощущаем запах дыма, предупреждающий о пожаре. Однако сами по себе неприятные запахи в большинстве случаев не несут угрозы, поскольку их молекулы слишком малы, чтобы переносить патогенные микроорганизмы.

Чем опасно длительное воздействие

Хотя кратковременный контакт с неприятными запахами не вреден, постоянное их вдыхание может привести к неприятным последствиям:

  • Снижение чувствительности к запахам. Обонятельный анализатор привыкает к повторяющимся запахам, и со временем человек перестаёт их различать.

  • Головные боли и усталость. Длительное воздействие зловонных ароматов может вызывать хронические головные боли, быструю утомляемость и снижение концентрации внимания.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Автор Дмитрий Тезнев
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