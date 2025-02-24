Ваш нос запоминает плохие запахи, но это может обернуться проблемой

Обоняние - одно из самых малоизученных чувств, но учёные выяснили, как зловонные запахи могут влиять на состояние человека. Результаты исследования были представлены в издании TechInsider.
Запахи и выживание
Чувствительность к запахам помогает людям избегать опасностей: мы замечаем испорченные продукты, что предотвращает отравления, или ощущаем запах дыма, предупреждающий о пожаре. Однако сами по себе неприятные запахи в большинстве случаев не несут угрозы, поскольку их молекулы слишком малы, чтобы переносить патогенные микроорганизмы.
Чем опасно длительное воздействие
Хотя кратковременный контакт с неприятными запахами не вреден, постоянное их вдыхание может привести к неприятным последствиям:
За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.