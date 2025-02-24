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Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления

1:11
Здоровье

В каком виде яйца приносят больше пользы: ответ биолога

Яйца - ценный источник питательных веществ, но их польза зависит от способа приготовления. Биолог И. Лялина рассказала, в каком виде они наиболее полезны для здоровья.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Лучший способ приготовить яйца

Сваренные вкрутую или всмятку яйца сохраняют максимум полезных веществ, включая холин, необходимый для работы мозга и нервной системы. Также хорошими вариантами считаются яйца пашот и омлет, приготовленный на пару.

Чего лучше избегать

Яичница, особенно приготовленная на масле при высокой температуре, менее полезна, так как при жарке могут образовываться вредные соединения. Также биолог не рекомендует употреблять сырые яйца - они хуже усваиваются и могут стать источником инфекций.

Сколько яиц можно есть в день

  • Здоровым людям — до двух яиц в день.
  • Тем, кто следит за уровнем холестерина — не более пяти яиц в неделю.
  • Спортсменам без противопоказаний — до четырёх яиц в сутки.
  • Перед сном лучше есть только белок.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

Автор Дмитрий Тезнев
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