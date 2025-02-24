Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления

Яйца - ценный источник питательных веществ, но их польза зависит от способа приготовления. Биолог И. Лялина рассказала, в каком виде они наиболее полезны для здоровья.
Лучший способ приготовить яйца
Сваренные вкрутую или всмятку яйца сохраняют максимум полезных веществ, включая холин, необходимый для работы мозга и нервной системы. Также хорошими вариантами считаются яйца пашот и омлет, приготовленный на пару.
Чего лучше избегать
Яичница, особенно приготовленная на масле при высокой температуре, менее полезна, так как при жарке могут образовываться вредные соединения. Также биолог не рекомендует употреблять сырые яйца - они хуже усваиваются и могут стать источником инфекций.
Сколько яиц можно есть в день
Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.
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