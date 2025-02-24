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Мужчинам стоит волноваться: исследование показало, как гормоны разрушают сердце

1:11
Здоровье

Почему мужчины чаще сталкиваются с инфарктами

Шведские исследователи обнаружили, что тестостерон может усиливать воспаление после сердечного приступа, что повышает риск тяжёлых последствий. Это объясняет, почему мужчины чаще страдают от инфарктов и их осложнений по сравнению с женщинами. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Виноват гормональный фон

Учёные из Университета Гётеборга выяснили, что тестостерон играет ключевую роль в усилении воспалительной реакции, что приводит к большему повреждению сердечной ткани. Это подтвердили эксперименты на мышах: самцы после блокировки коронарной артерии получали более обширные повреждения сердца, чем самки.

Новый подход к лечению

Исследователи также протестировали препарат тоцилизумаб, который применяется для лечения ревматоидного артрита, и выяснили, что он снижает воспалительные процессы у мужчин после сердечного приступа. Это открывает перспективы для разработки новых методов профилактики и терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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