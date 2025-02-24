Ваш кусок мыла может быть покрыт бактериями — но стоит ли паниковать

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бактерии на мыле: стоит ли беспокоиться

Мытьё рук — важная мера защиты от инфекций. Но может ли мыло само стать источником бактерий?

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

Что происходит с микробами на мыле

Мыло не уничтожает бактерии, а помогает им "соскальзывать" с кожи. Это значит, что на его поверхности действительно могут скапливаться микроорганизмы. Однако заражение через мыло невозможно, что было подтверждено ещё в 1988 году.

Эксперимент, развенчавший миф

Учёные специально нанесли бактерии на брусок мыла, а затем дали участникам эксперимента воспользоваться им при мытье посуды. В результате микробы не передались на руки добровольцев.

Нужно ли бояться грязного мыла

Со временем мыло может покрываться слизистой плёнкой, содержащей бактерии. Но чтобы от них избавиться, достаточно просто сполоснуть мыло водой перед использованием.

Антибактериальное мыло: есть ли смысл

Хотя антибактериальное мыло содержит вещества, убивающие микробы, исследования показали, что оно не эффективнее обычного. Так что главное — просто правильно мыть руки.

Уточнения

Мы́ло - моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот.

