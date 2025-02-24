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Как запоминать сны без дневника: метод, который реально работает

1:11
Здоровье

Хотите запоминать сны: найден эффективный способ

Итальянские исследователи выяснили, что осознанное ожидание сновидений перед засыпанием может помочь лучше их запоминать. В ходе эксперимента 200 добровольцев разных возрастов носили устройства, отслеживающие их сон, и записывали увиденные сны. Результаты работы итальянских специалистов были представлены в научном журнале Communications Psychology.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Кто лучше запоминает сны

Оказалось, что склонность к мечтательности и отвлечённому мышлению повышает вероятность сохранения сновидений в памяти. Молодые участники чаще вспоминали детали своих ночных видений, тогда как пожилые испытуемые нередко сталкивались с «белыми снами» — состоянием, при котором остаётся лишь ощущение сна, но без конкретных деталей.

Время года тоже имеет значение

Неожиданное открытие сделало исследование ещё интереснее: оказалось, что весной люди запоминают сны лучше, чем зимой. Учёные объясняют это влиянием солнечного света, который, по их мнению, играет важную роль в процессах памяти.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
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