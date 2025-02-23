Женщины России выбирают уколы красоты, не желая стареть красиво и естественно

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты опроса, проведенного "Биннофарм Групп", показывают высокий интерес россиянок к инъекционным косметологическим процедурам.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Выяснилось, что 68% участниц опроса выразили желание воспользоваться такими услугами, при этом 76% из них отдали предпочтение инъекциям с ботулотоксином. 71% опрошенных выбрали инъекции с гиалуроновой кислотой, а 55% — филлеры, которые помогают устранить признаки старения. Коллагенотерапия и коллагеностимуляция привлекли 27% респондентов.

Треть россиянок, заинтересованных в инъекционных процедурах, уже имели опыт их использования в прошлом году, а 38% рассматривают возможность их применения в будущем. Основной мотивацией для участия в таких процедурах стало желание сохранить молодость и устранить видимые недостатки кожи, что отметили 46% опрошенных. Однако эмоциональные факторы также играют важную роль: 25% обращаются к инъекциям для заботы о себе, 25% — для достижения эмоционального комфорта, и 18% — для повышения самооценки.

Интересно, что только 32% опрошенных не планируют использовать инъекционные методы. Из них 70% довольны своей естественной красотой и не стремятся к изменениям, 65% предпочитают альтернативные способы ухода за кожей, а 37% считают, что пока не нуждаются в таких процедурах, сообщает Газета.Ru.

Опрос охватил более 1 тыс. женщин в возрасте от 25 до 54 лет, проживающих в крупных городах России с населением более 100 тыс. человек.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

