Болезнь Альцгеймера молодеет: как распознать первые признаки

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные обнаружили, что некоторые незначительные изменения в организме могут свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера. Это заболевание всё чаще диагностируется у людей моложе 65 лет.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одинокий мужчина

Ранние признаки деменции могут проявляться в виде забывчивости, неадекватных реакций, замкнутости и нарушений речи. Кроме того, исследования показали, что резкое снижение веса и повышенный уровень холестерина могут быть предвестниками этого заболевания. В ходе исследования, в котором приняли участие более 5 тысяч человек, учёные выяснили, что люди с деменцией теряют вес быстрее, чем те, у кого этого заболевания нет, сообщает Daily Express.

Джеймс Уайт, специалист британского Общества Альцгеймера, назвал странное поведение и проблемы с настроением первыми признаками расстройства личности. Он также отметил, что из-за неявных симптомов болезни Альцгеймера её часто путают со стрессом или менопаузой.

Хотя болезнь Альцгеймера неизлечима, ранняя диагностика позволяет замедлить её развитие и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

