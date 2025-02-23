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Болезнь Альцгеймера молодеет: как распознать первые признаки

1:14
Здоровье

Австралийские учёные обнаружили, что некоторые незначительные изменения в организме могут свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера. Это заболевание всё чаще диагностируется у людей моложе 65 лет.

Одинокий мужчина
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одинокий мужчина

Ранние признаки деменции могут проявляться в виде забывчивости, неадекватных реакций, замкнутости и нарушений речи. Кроме того, исследования показали, что резкое снижение веса и повышенный уровень холестерина могут быть предвестниками этого заболевания. В ходе исследования, в котором приняли участие более 5 тысяч человек, учёные выяснили, что люди с деменцией теряют вес быстрее, чем те, у кого этого заболевания нет, сообщает Daily Express.

Джеймс Уайт, специалист британского Общества Альцгеймера, назвал странное поведение и проблемы с настроением первыми признаками расстройства личности. Он также отметил, что из-за неявных симптомов болезни Альцгеймера её часто путают со стрессом или менопаузой.

Хотя болезнь Альцгеймера неизлечима, ранняя диагностика позволяет замедлить её развитие и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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