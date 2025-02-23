Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам гастроэнтеролога и терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Говорово Светланы Ермаковой, невозможно получить норму омега-3 только из продуктов питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Billjones94, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Омега-3 присутствует в продуктах, но, к сожалению, её содержание недостаточно для удовлетворения суточной потребности организма, если не употреблять жирную рыбу ежедневно, пояснила врач.

"Вряд ли вы едите дикий лосось и печень трески каждый день. В противном случае количество Омега-3, поступающей с обычным рационом, слишком мало", — сказала Ермакова.

Гастроэнтеролог также отметила, что вареные и жареные морские продукты почти не содержат омега-3, а такие методы обработки, как засолка, копчение, заморозка и консервирование, приводят к снижению концентрации жирных кислот до 40%.

Для получения суточной нормы омега-3, которая составляет около 2 кг обработанной рыбы или морских продуктов, потребуется употреблять их в значительных количествах, что может быть сложно и небезопасно для здоровья из-за высокого содержания тяжелых металлов, пишет Газета.Ru.

В связи с этим, врач рекомендовала использовать пищевые добавки с омега-3 для восполнения дефицита жирных кислот. Однако перед началом приёма добавок необходимо сдать анализ на омега-3 индекс, чтобы определить индивидуальную дозировку. При наличии определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии или высокий уровень триглицеридов в крови, доза омега-3 может быть скорректирована.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



