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Неожиданный эффект молока: почему оно меняет микробиоту кишечника

Здоровье

Долгое время молочные продукты вызывали споры: одни исследования подтверждали их пользу, другие связывали с воспалениями и нарушениями обмена веществ. Однако новое исследование американских учёных проливает свет на этот вопрос: молоко и сыр действительно изменяют состав микробиоты кишечника, но делают это по-разному.

Молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко

Как молочные продукты влияют на микрофлору кишечника?

Главный вывод исследования — потребление молочных продуктов связано с изменением количества полезных и вредных бактерий. Среди ключевых результатов:

  • Молоко способствует росту полезных бактерий Faecalibacterium и Akkermansia, которые укрепляют кишечный барьер и обладают противовоспалительными свойствами.
  • Сыр, напротив, уменьшает разнообразие кишечной микрофлоры, снижая количество Bacteroides — бактерий, связанных с воспалениями и колоректальным раком.
  • Общее потребление молочных продуктов коррелировало с увеличением бифидобактерий, которые улучшают пищеварение и поддерживают иммунитет.
  • Йогурт не показал значимых изменений, вероятно, из-за низкого потребления среди участников.

Почему молоко и сыр действуют по-разному?

Учёные предполагают, что ключевым фактором является содержание лактозы: молоко богато этим углеводом, который может действовать как пребиотик, питая полезные бактерии. Сыр, напротив, подвергается ферментации, что влияет на состав микробиоты иначе.

Что это значит для здоровья?

Полученные данные подтверждают, что молочные продукты могут играть важную роль в формировании здоровой микрофлоры кишечника, а их умеренное потребление может быть полезно для пищеварительной системы. Однако влияние зависит от типа молочных продуктов, и подход к их употреблению должен быть осознанным.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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