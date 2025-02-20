Неожиданный эффект молока: почему оно меняет микробиоту кишечника

Долгое время молочные продукты вызывали споры: одни исследования подтверждали их пользу, другие связывали с воспалениями и нарушениями обмена веществ. Однако новое исследование американских учёных проливает свет на этот вопрос: молоко и сыр действительно изменяют состав микробиоты кишечника, но делают это по-разному.
Главный вывод исследования — потребление молочных продуктов связано с изменением количества полезных и вредных бактерий. Среди ключевых результатов:
Учёные предполагают, что ключевым фактором является содержание лактозы: молоко богато этим углеводом, который может действовать как пребиотик, питая полезные бактерии. Сыр, напротив, подвергается ферментации, что влияет на состав микробиоты иначе.
Полученные данные подтверждают, что молочные продукты могут играть важную роль в формировании здоровой микрофлоры кишечника, а их умеренное потребление может быть полезно для пищеварительной системы. Однако влияние зависит от типа молочных продуктов, и подход к их употреблению должен быть осознанным.
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