Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему в доме пахнет сыростью и как это исправить
Теперь блины — ещё вкуснее: как выбрать муку для идеального теста
Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории
Муравьи и тля исчезнут с вашего участка, если использовать этот простой раствор
Подводная охота в Дагестане — что нужно знать туристу
Как правильно ухаживать за ушами кошки, чтобы избежать проблем: не игнорируйте эти советы
Не бойтесь носить кожаную куртку: пять секретов, чтобы выглядеть стильно, а не как в 90-е
Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой
Научный прорыв: учёные определили, где на Земле водород вырабатывается эффективнее

Этот напиток ускоряет обмен веществ, очищает организм и продлевает молодость

3:02
Здоровье

Тёплая чашка чая с имбирем и куркумой по утрам может стать не просто приятной привычкой, а настоящей панацеей для здоровья. Многие знают, что эти специи обладают мощными противовоспалительными свойствами, но их сочетание даёт гораздо больше эффектов, чем можно представить.

чай
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чай

1. Баланс уровня сахара в крови

Если вы сталкиваетесь с резкими перепадами энергии или тягой к сладкому, чай с куркумой и имбирем поможет держать уровень сахара под контролем. Эти специи улучшают чувствительность к инсулину, благодаря чему организм эффективнее регулирует глюкозу, снижая риск резких скачков сахара и голода.

2. Поддержка мозга и ясности ума

Куркума содержит куркумин, который доказал свою способность улучшать память и концентрацию. Имбирь, в свою очередь, стимулирует кровообращение в мозге. Вместе они помогают повысить когнитивные способности, делая вас более сосредоточенным в течение дня.

3. Облегчение боли в суставах и мышцах

Этот чай может стать спасением для тех, кто страдает от утренней скованности суставов или мышечной боли. Имбирь и куркума обладают естественными обезболивающими свойствами, уменьшают воспаление и улучшают подвижность. Это особенно полезно для людей с артритом или тех, кто активно занимается спортом.

4. Поддержка печени и детоксикация

Куркума стимулирует выработку желчи, помогая организму расщеплять жиры и выводить токсины, а имбирь поддерживает пищеварительную систему и снижает воспаление в печени. Вместе они способствуют её очищению и бесперебойной работе.

5. Улучшение пищеварения и уменьшение вздутия живота

Этот чай помогает не только усваивать питательные вещества, но и бороться с вздутием, дискомфортом в кишечнике и проблемами пищеварения. Куркума и имбирь способствуют балансу микрофлоры и ускоряют обмен веществ, улучшая общее состояние ЖКТ.

6. Красота и молодость кожи

Антиоксиданты в куркуме и имбире борются со свободными радикалами, предотвращая раннее старение. Они улучшают кровообращение, делая кожу сияющей и здоровой. Регулярное употребление этого чая помогает уменьшить тусклый цвет лица и мелкие морщинки.

Дополнительный бонус: укрепление иммунитета

Этот напиток отлично поддерживает иммунную систему благодаря своим антибактериальным и противовирусным свойствам. Он помогает организму быстрее восстанавливаться в сезон простуд и защищает от инфекций.

Чай с имбирем и куркумой — это не просто согревающий напиток, а настоящий эликсир здоровья. Сделайте его частью своего утреннего ритуала, и ваше самочувствие заметно улучшится!

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Обсудить
Сейчас читают
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Еда и рецепты
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
Последние материалы
Почему в доме пахнет сыростью и как это исправить
Теперь блины — ещё вкуснее: как выбрать муку для идеального теста
Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории
Муравьи и тля исчезнут с вашего участка, если использовать этот простой раствор
Подводная охота в Дагестане — что нужно знать туристу
Как правильно ухаживать за ушами кошки, чтобы избежать проблем: не игнорируйте эти советы
Не бойтесь носить кожаную куртку: пять секретов, чтобы выглядеть стильно, а не как в 90-е
Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой
Научный прорыв: учёные определили, где на Земле водород вырабатывается эффективнее
Шёпот прошлого: возможно, неандертальцы всё же пытались говорить, но им что-то мешало
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.