Менопауза истончает волосы? 5 проверенных способов остановить выпадение

Менопауза — это не только гормональные изменения, приливы и перепады настроения. Многие женщины замечают, что в этот период их волосы становятся тоньше, чаще выпадают и теряют объем. Почему это происходит и можно ли остановить этот процесс? Разбираемся в причинах и способах борьбы.
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Почему волосы выпадают во время менопаузы
Исследования показывают, что более 50% женщин сталкиваются с выпадением или истончением волос в этот период. Это связано с изменениями в гормональном фоне:
Снижается уровень эстрогена и прогестерона, которые способствуют росту и укреплению волос.
Повышается уровень андрогенов, из-за чего волосяные фолликулы уменьшаются, а волосы истончаются.
Стресс, нехватка питательных веществ и болезни могут усиливать проблему.
Первые признаки истончения волос
Часто женщины не сразу замечают проблему, так как выпадение волос происходит постепенно. Но есть несколько тревожных сигналов:
Волосы остаются на расческе в большем количестве.
В сливе душа скапливается больше волос.
На подушке и одежде появляются выпавшие волоски.
Пробор становится шире, а хвост — тоньше.
Волосы становятся ломкими, теряют объем и блеск.
Кроме головы, истончение волос может затронуть ресницы, брови, подмышки и даже лобковую область.
Как предотвратить выпадение волос при менопаузе
К счастью, есть способы замедлить этот процесс и даже вернуть волосам прежнюю густоту.
Контролируйте уровень стресса: йога, медитация, прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать гормональный баланс.
Регулярно двигайтесь: физическая активность предотвращает перепады настроения, бессонницу и укрепляет организм.
Сбалансируйте питание: включайте в рацион белки, полезные жиры (лосось, орехи, льняное семя), витамины и минералы.
Пейте больше воды: увлажнение важно не только для кожи, но и для здоровья волос.
Откажитесь от горячих укладок: фены, утюжки и агрессивные краски только усугубляют ситуацию.
Проверьте лекарства: некоторые препараты могут вызывать выпадение волос — проконсультируйтесь с врачом.
Если проблема становится заметной, не стоит терпеть — обратитесь к трихологу. Специалист подберёт индивидуальное лечение, которое поможет сохранить волосы.
Уточнения
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.