Менопауза истончает волосы? 5 проверенных способов остановить выпадение

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менопауза — это не только гормональные изменения, приливы и перепады настроения. Многие женщины замечают, что в этот период их волосы становятся тоньше, чаще выпадают и теряют объем. Почему это происходит и можно ли остановить этот процесс? Разбираемся в причинах и способах борьбы.

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Почему волосы выпадают во время менопаузы

Исследования показывают, что более 50% женщин сталкиваются с выпадением или истончением волос в этот период. Это связано с изменениями в гормональном фоне:

Снижается уровень эстрогена и прогестерона , которые способствуют росту и укреплению волос.

, которые способствуют росту и укреплению волос. Повышается уровень андрогенов , из-за чего волосяные фолликулы уменьшаются, а волосы истончаются.

, из-за чего волосяные фолликулы уменьшаются, а волосы истончаются. Стресс, нехватка питательных веществ и болезни могут усиливать проблему.

Первые признаки истончения волос

Часто женщины не сразу замечают проблему, так как выпадение волос происходит постепенно. Но есть несколько тревожных сигналов:

Волосы остаются на расческе в большем количестве.

В сливе душа скапливается больше волос.

На подушке и одежде появляются выпавшие волоски.

Пробор становится шире, а хвост — тоньше.

Волосы становятся ломкими, теряют объем и блеск.

Кроме головы, истончение волос может затронуть ресницы, брови, подмышки и даже лобковую область.

Как предотвратить выпадение волос при менопаузе

К счастью, есть способы замедлить этот процесс и даже вернуть волосам прежнюю густоту.

Контролируйте уровень стресса : йога, медитация, прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать гормональный баланс.

: йога, медитация, прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать гормональный баланс. Регулярно двигайтесь : физическая активность предотвращает перепады настроения, бессонницу и укрепляет организм.

: физическая активность предотвращает перепады настроения, бессонницу и укрепляет организм. Сбалансируйте питание : включайте в рацион белки, полезные жиры (лосось, орехи, льняное семя), витамины и минералы.

: включайте в рацион белки, полезные жиры (лосось, орехи, льняное семя), витамины и минералы. Пейте больше воды : увлажнение важно не только для кожи, но и для здоровья волос.

: увлажнение важно не только для кожи, но и для здоровья волос. Откажитесь от горячих укладок : фены, утюжки и агрессивные краски только усугубляют ситуацию.

: фены, утюжки и агрессивные краски только усугубляют ситуацию. Проверьте лекарства: некоторые препараты могут вызывать выпадение волос — проконсультируйтесь с врачом.

Если проблема становится заметной, не стоит терпеть — обратитесь к трихологу. Специалист подберёт индивидуальное лечение, которое поможет сохранить волосы.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

