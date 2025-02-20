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Менопауза истончает волосы? 5 проверенных способов остановить выпадение

2:36
Здоровье

Менопауза — это не только гормональные изменения, приливы и перепады настроения. Многие женщины замечают, что в этот период их волосы становятся тоньше, чаще выпадают и теряют объем. Почему это происходит и можно ли остановить этот процесс? Разбираемся в причинах и способах борьбы.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Почему волосы выпадают во время менопаузы

Исследования показывают, что более 50% женщин сталкиваются с выпадением или истончением волос в этот период. Это связано с изменениями в гормональном фоне:

  • Снижается уровень эстрогена и прогестерона, которые способствуют росту и укреплению волос.
  • Повышается уровень андрогенов, из-за чего волосяные фолликулы уменьшаются, а волосы истончаются.
  • Стресс, нехватка питательных веществ и болезни могут усиливать проблему.

Первые признаки истончения волос

Часто женщины не сразу замечают проблему, так как выпадение волос происходит постепенно. Но есть несколько тревожных сигналов:

  • Волосы остаются на расческе в большем количестве.
  • В сливе душа скапливается больше волос.
  • На подушке и одежде появляются выпавшие волоски.
  • Пробор становится шире, а хвост — тоньше.
  • Волосы становятся ломкими, теряют объем и блеск.

Кроме головы, истончение волос может затронуть ресницы, брови, подмышки и даже лобковую область.

Как предотвратить выпадение волос при менопаузе

К счастью, есть способы замедлить этот процесс и даже вернуть волосам прежнюю густоту.

  • Контролируйте уровень стресса: йога, медитация, прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать гормональный баланс.
  • Регулярно двигайтесь: физическая активность предотвращает перепады настроения, бессонницу и укрепляет организм.
  • Сбалансируйте питание: включайте в рацион белки, полезные жиры (лосось, орехи, льняное семя), витамины и минералы.
  • Пейте больше воды: увлажнение важно не только для кожи, но и для здоровья волос.
  • Откажитесь от горячих укладок: фены, утюжки и агрессивные краски только усугубляют ситуацию.
  • Проверьте лекарства: некоторые препараты могут вызывать выпадение волос — проконсультируйтесь с врачом.

Если проблема становится заметной, не стоит терпеть — обратитесь к трихологу. Специалист подберёт индивидуальное лечение, которое поможет сохранить волосы.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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