Проверка на алкогольную зависимость: ответьте на 4 вопроса и узнайте, есть ли у вас проблема

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь — неотъемлемая часть многих культур, но грань между умеренным употреблением и зависимостью часто оказывается размытой. Важно понимать, что проблема заключается не только в количестве выпитого, но и в том, как алкоголь влияет на здоровье, поведение и социальную жизнь человека.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Разные модели употребления алкоголя

Условно людей можно разделить на несколько групп в зависимости от их отношения к спиртному:

Трезвенники: полностью исключают алкоголь.

полностью исключают алкоголь. Социальные пьющие: употребляют алкоголь редко и в основном в компании, могут легко отказаться от него.

употребляют алкоголь редко и в основном в компании, могут легко отказаться от него. Злоупотребляющие алкоголем: их привычки начинают негативно сказываться на здоровье и социальной жизни, появляется толерантность к алкоголю.

их привычки начинают негативно сказываться на здоровье и социальной жизни, появляется толерантность к алкоголю. Алкоголики: зависимые люди, для которых употребление спиртного становится приоритетом перед работой, семьей и даже собственным здоровьем.

Как понять, что употребление алкоголя становится проблемой

Существует тест CAGE, включающий 4 вопроса:

Задумывались ли вы о том, чтобы бросить пить.

Вызывала ли ваша привычка беспокойство у окружающих.

Испытывали ли вы чувство вины из-за употребления алкоголя.

Нужно ли вам выпить с утра, чтобы прийти в себя.

Если на два и более вопроса даны утвердительные ответы, стоит пересмотреть свое отношение к спиртному и, возможно, обратиться за профессиональной помощью.

Последствия злоупотребления алкоголем

Проблемы, связанные с алкоголем, можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные риски

Дорожно-транспортные происшествия.

Агрессивное поведение и конфликты.

Отравление алкоголем.

Венерические заболевания и нежелательная беременность.

Долгосрочные последствия

Болезни сердца и сосудов (инсульт, гипертония).

Заболевания печени (цирроз, гепатит).

Панкреатит и язвы желудка.

Повышенный риск развития онкологических заболеваний (рак печени, желудка, молочной железы).

Есть ли безопасные дозы алкоголя

Специалисты расходятся во мнениях: одни считают, что даже минимальные дозы вредны, другие выделяют допустимые нормы:

Женщинам - не более 1 единицы алкоголя в день.

- не более 1 единицы алкоголя в день. Мужчинам - не более 2 единиц в день, но не чаще 5 дней в неделю.

1 единица алкоголя — это

30 мл крепкого спиртного.

100 мл красного вина.

60 мл белого вина.

330 мл темного пива.

400 мл светлого пива.

При этом важно учитывать качество алкоголя: некачественные напитки содержат больше вредных примесей, оказывая дополнительную нагрузку на организм.

Когда алкоголь строго противопоказан

Категорически нельзя употреблять спиртное:

Беременным и кормящим женщинам.

Людям с алкоголизмом в анамнезе.

Тем, кто принимает несовместимые с алкоголем лекарства (антидепрессанты, антигистамины, седативные препараты).

Употребление алкоголя — это не только вопрос количества, но и влияния на здоровье и жизнь. Если спиртное становится источником проблем, важно вовремя распознать тревожные сигналы и предпринять меры.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

