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Проверка на алкогольную зависимость: ответьте на 4 вопроса и узнайте, есть ли у вас проблема

3:29
Здоровье

Алкоголь — неотъемлемая часть многих культур, но грань между умеренным употреблением и зависимостью часто оказывается размытой. Важно понимать, что проблема заключается не только в количестве выпитого, но и в том, как алкоголь влияет на здоровье, поведение и социальную жизнь человека.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Разные модели употребления алкоголя

Условно людей можно разделить на несколько групп в зависимости от их отношения к спиртному:

  • Трезвенники: полностью исключают алкоголь.
  • Социальные пьющие: употребляют алкоголь редко и в основном в компании, могут легко отказаться от него.
  • Злоупотребляющие алкоголем: их привычки начинают негативно сказываться на здоровье и социальной жизни, появляется толерантность к алкоголю.
  • Алкоголики: зависимые люди, для которых употребление спиртного становится приоритетом перед работой, семьей и даже собственным здоровьем.

Как понять, что употребление алкоголя становится проблемой

Существует тест CAGE, включающий 4 вопроса:

  • Задумывались ли вы о том, чтобы бросить пить.
  • Вызывала ли ваша привычка беспокойство у окружающих.
  • Испытывали ли вы чувство вины из-за употребления алкоголя.
  • Нужно ли вам выпить с утра, чтобы прийти в себя.

Если на два и более вопроса даны утвердительные ответы, стоит пересмотреть свое отношение к спиртному и, возможно, обратиться за профессиональной помощью.

Последствия злоупотребления алкоголем

Проблемы, связанные с алкоголем, можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные риски

  • Дорожно-транспортные происшествия.
  • Агрессивное поведение и конфликты.
  • Отравление алкоголем.
  • Венерические заболевания и нежелательная беременность.

Долгосрочные последствия

  • Болезни сердца и сосудов (инсульт, гипертония).
  • Заболевания печени (цирроз, гепатит).
  • Панкреатит и язвы желудка.
  • Повышенный риск развития онкологических заболеваний (рак печени, желудка, молочной железы).

Есть ли безопасные дозы алкоголя

Специалисты расходятся во мнениях: одни считают, что даже минимальные дозы вредны, другие выделяют допустимые нормы:

  • Женщинам - не более 1 единицы алкоголя в день.
  • Мужчинам - не более 2 единиц в день, но не чаще 5 дней в неделю.

1 единица алкоголя — это

  • 30 мл крепкого спиртного.
  • 100 мл красного вина.
  • 60 мл белого вина.
  • 330 мл темного пива.
  • 400 мл светлого пива.

При этом важно учитывать качество алкоголя: некачественные напитки содержат больше вредных примесей, оказывая дополнительную нагрузку на организм.

Когда алкоголь строго противопоказан

Категорически нельзя употреблять спиртное:

  • Беременным и кормящим женщинам.
  • Людям с алкоголизмом в анамнезе.
  • Тем, кто принимает несовместимые с алкоголем лекарства (антидепрессанты, антигистамины, седативные препараты).

Употребление алкоголя — это не только вопрос количества, но и влияния на здоровье и жизнь. Если спиртное становится источником проблем, важно вовремя распознать тревожные сигналы и предпринять меры.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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