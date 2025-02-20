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Замерзли? Имбирный чай согреет, но важно знать нюансы: почему имбирь может быть опасен зимой

3:12
Здоровье

Имбирь — одна из самых популярных специй, особенно в холодное время года. Он помогает бороться с простудой, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Однако, несмотря на все полезные свойства, у этого корня есть и противопоказания. Давайте разберёмся, кому стоит быть осторожнее с имбирем и как употреблять его без вреда для здоровья.

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

Полезные свойства имбиря

Имбирь (Zingiber officinale) богат ценными веществами: витаминами группы B, аскорбиновой кислотой, антиоксидантами и минералами. Благодаря этому он приносит организму немало пользы:

  • Способствует пищеварению: стимулирует выработку желудочного сока, помогает при вздутии, газах и запорах.
  • Обладает противовоспалительными свойствами: уменьшает боль при артрите, аутоиммунных заболеваниях и воспалениях в организме.
  • Облегчает простуду и боль в горле: благодаря антибактериальным и противовирусным свойствам ускоряет выздоровление.
  • Укрепляет иммунитет: содержит антиоксиданты, которые помогают организму справляться с инфекциями.

Но несмотря на все плюсы, употреблять имбирь стоит осторожно, так как он может вызвать побочные эффекты.

Кому стоит избегать имбиря

Даже полезные продукты могут быть опасны, если их употреблять без меры или при определённых состояниях. Основные противопоказания имбиря:

  • Гастрит и изжога: может усилить кислотный рефлюкс и вызвать неприятные ощущения в желудке.
  • Синдром раздражённого кишечника: способен спровоцировать диарею, вздутие живота и метеоризм.
  • Гипертония и болезни сердца: может повышать давление и вызывать учащённое сердцебиение.
  • Проблемы со свертываемостью крови: разжижает кровь, что опасно при приёме антикоагулянтов.
  • Аллергия: у некоторых людей может вызывать крапивницу, отёки и другие аллергические реакции.

Кроме того, имбирь не рекомендуется

  • Беременным женщинам: может провоцировать тонус матки и нежелательные сокращения.
  • Кормящим мамам: может менять вкус молока, делая его слишком резким.
  • Людям с желчнокаменной болезнью: стимулирует выработку желчи, что может вызвать осложнения.
  • Больным сахарным диабетом: способен снижать уровень сахара в крови, что может быть опасно при приёме инсулина.

Как употреблять имбирь безопасно

Чтобы избежать негативных последствий, важно соблюдать меру. Безопасной дозой считается от 10 до 30 граммов свежего имбиря в день.

  • Очищайте корень перед употреблением: кожура может содержать грязь и бактерии.
  • Не сочетайте с лимоном натощак: это может спровоцировать изжогу.
  • Начинайте с небольших порций: особенно если раньше не употребляли имбирь регулярно.

Имбирь — действительно полезный продукт, но только при разумном употреблении. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, лучше проконсультироваться с врачом перед добавлением его в рацион.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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