Кому необходим этот экзотический фрукт — неожиданные преимущества для организма

Бананы уже давно стали частью рациона жителей стран СНГ. Некоторые люди не представляют своей жизни без них, в то время как другие остаются к ним равнодушными. Однако существует общее мнение о том, что бананы полезны для здоровья. В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" подробно объяснили, какие именно проблемы могут решать этот экзотический фрукт.

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Указывается, что бананы играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы. Этот фрукт богат калием — микроэлементом, который положительно влияет на работу сердца и способствует нормализации артериального давления.

Также в передаче отметили, что бананы содержат флавоноиды, полезные для сердечно-сосудистой системы, и могут помочь справиться с изжогой.

Доктор Александр Мясников выделил, что калий необходим для профилактики гипертонии, которая является фактором риска как инсульта, так и инфаркта. Он подчеркнул, что бананы — это хороший выбор, особенно для походов или длительных поездок, так как они могут заменить прием пищи на целый день.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

