Эти продукты заставят вас забыть о соли: рецепторы будут в восторге

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В большинстве продуктов, которые мы употребляем, содержится соль. Многие даже не осознают, что ежедневно съедают около 12 граммов соли, что существенно превышает норму. Диетолог Марина Макиша поделилась, какими продуктами можно заменить привычную соль.

Фото: pxhere соль

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач отметила, что соленая пища кажется более вкусной, поэтому мы склонны потреблять больше. Это и раскрывает секрет бессолевых диет — в не солёной пище человек поедает меньше.

Итак, какие же продукты могут заменить соль? Первым на списке стоит уксус. Бальзамический, обычный, рисовый или яблочный, а также лимонный сок — они придают блюду яркий кислый вкус, который активирует вкусовые рецепторы и конкурирует с солёным вкусом.

Специи, такие как чеснок, куркума, горчица и зелень, обладают насыщенным вкусом и содержат калий, который важен для поддержания баланса микроэлементов в организме.

Сушёные овощи, такие как томаты, морковь и свекла, также содержат натрий, то есть соль. Поэтому диетологи советуют выбирать овощные чипсы вместо традиционных покупных, так как они не содержат лишних жиров и сохраняют питательные вещества.

Сельдерей поможет пополнить запасы калия и предотвратить задержку жидкости в организме.

Уточнения

Реце́птор — объединение из нервных окончаний дендритов чувствительных нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение стимулов внешней или внутренней среды в нервный импульс.

