Ешьте это на завтрак каждый день и удивитесь результату — совет диетолога

День следует начинать с питательного завтрака. Диетологи, например, рекомендуют блюда из яиц и овсянку. Но если нужно выбрать что-то одно, какой вариант будет предпочтительнее?
Эксперты издания Daily Meal обратились к диетологу Энджел Люк, чтобы она назвала самый полезный завтрак из двух популярных вариантов. По мнению специалиста, и яйца, и овсянка хороши, но она доверяет овсянке больше.
Овсянка — отличный источник клетчатки. По статистике, многие люди испытывают дефицит пищевых волокон, что негативно сказывается на пищеварении. Цельное зерно помогает улучшить работу ЖКТ, снизить уровень сахара и холестерина в крови.
Яйца, в свою очередь, не содержат клетчатки, но богаты другими полезными веществами: белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами А, К, Е, В12, селеном, кальцием, фосфором, холином и биотином. Они поддерживают здоровье костей, зубов, волос, нервной системы, кожи и сердечно-сосудистой системы. Однако яйца чаще попадают в список диетических ограничений, чем овсянка.
Диетолог также подчеркнула, что завтракать одним и тем же блюдом каждый день не стоит, так как у всех разные потребности. Организму нужны разнообразные вещества, а не только клетчатка или только белок. Если здоровье позволяет, лучше есть все, но в умеренных количествах. В конечном итоге, можно даже не выбирать и наслаждаться и кашей, и яйцом на завтрак.
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