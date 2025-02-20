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Неожиданный способ улучшить память: проверьте, насколько это просто

1:31
Здоровье

В современном мире, где стресс и повседневная рутина влияют на нашу память, существует простое занятие, способное помочь. Укрепление памяти — важная цель для многих, и шитье выделяется как особенно полезное. Это не просто рукоделие, а активность, стимулирующая мозг: повторяющиеся движения активируют нейротрансмиттеры, поддерживающие активность нейронов.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Преимущества шитья:

  •  Профилактика снижения когнитивных функций: способствует сохранению умственных способностей у пожилых.
  •  Снижение стресса: успокаивающий процесс помогает уменьшить тревожность.
  •  Улучшение сердечно-сосудистой системы: расслабляющее воздействие снижает  артериальное давление.
  •  Облегчение хронической боли: концентрация отвлекает от болей, например, артритных.
  •  Повышение счастья: завершение проектов вызывает выделение гормонов радости.
  •  Стимуляция подвижности: координированные движения улучшают гибкость рук.

Научные исследования подтверждают, что занятия, которые требуют как моторной, так и когнитивной активности, например, шитье, способствуют укреплению памяти. Рекомендуется также активно заниматься физической деятельностью и развивать здоровые привычки, сообщает ND Mais.

Теперь, зная, как шитье помогает в улучшении памяти, вы можете включить его в свою жизнь, наслаждаясь множеством полезных эффектов.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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