Неожиданный способ улучшить память: проверьте, насколько это просто

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире, где стресс и повседневная рутина влияют на нашу память, существует простое занятие, способное помочь. Укрепление памяти — важная цель для многих, и шитье выделяется как особенно полезное. Это не просто рукоделие, а активность, стимулирующая мозг: повторяющиеся движения активируют нейротрансмиттеры, поддерживающие активность нейронов.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Преимущества шитья:

Профилактика снижения когнитивных функций: способствует сохранению умственных способностей у пожилых.

Снижение стресса: успокаивающий процесс помогает уменьшить тревожность.

Улучшение сердечно-сосудистой системы: расслабляющее воздействие снижает артериальное давление.

Облегчение хронической боли: концентрация отвлекает от болей, например, артритных.

Повышение счастья: завершение проектов вызывает выделение гормонов радости.

Стимуляция подвижности: координированные движения улучшают гибкость рук.

Научные исследования подтверждают, что занятия, которые требуют как моторной, так и когнитивной активности, например, шитье, способствуют укреплению памяти. Рекомендуется также активно заниматься физической деятельностью и развивать здоровые привычки, сообщает ND Mais.

Теперь, зная, как шитье помогает в улучшении памяти, вы можете включить его в свою жизнь, наслаждаясь множеством полезных эффектов.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

