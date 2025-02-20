Неожиданный способ улучшить память: проверьте, насколько это просто

В современном мире, где стресс и повседневная рутина влияют на нашу память, существует простое занятие, способное помочь. Укрепление памяти — важная цель для многих, и шитье выделяется как особенно полезное. Это не просто рукоделие, а активность, стимулирующая мозг: повторяющиеся движения активируют нейротрансмиттеры, поддерживающие активность нейронов.
Преимущества шитья:
Научные исследования подтверждают, что занятия, которые требуют как моторной, так и когнитивной активности, например, шитье, способствуют укреплению памяти. Рекомендуется также активно заниматься физической деятельностью и развивать здоровые привычки, сообщает ND Mais.
Теперь, зная, как шитье помогает в улучшении памяти, вы можете включить его в свою жизнь, наслаждаясь множеством полезных эффектов.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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