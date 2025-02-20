Стоит ли переживать о новом пришествии COVID?

Пандемия COVID-19 — период, когда общество столкнулось с беспрецедентными ситуациями и последствиями выборочных локдаунов, поездок в транспорте по предварительной регистрации, запретом покидать дома и огромными штрафами, а также последующими принуждениями к вакцинации и медицинским тестированиям, включая беспрецедентный правовой период, когда родители 10 "пилотных" школ боролись с принуждением их детей к прохождению назального тестирования на ковид, для организации которого был выпущен совместный приказ, исключающий необходимость получения родительского согласия на его проведение. Кажется, мир больше никогда не будет прежним.
Тем не менее, несмотря на обеспокоенность переболевших и потерявших близких, Роспотребнадзор и Минздрав снижают частоту упоминаний о заболеваемости коронавирусом, а информационно-правовой портал "Гарант" сообщает, что с 1 января 2025 года в России перестал действовать Приказ Министерства здравоохранения РФ N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" от 19 марта 2020 года, определявший и регламентировавший временный порядок организации работы медицинских организаций, специализированной помощи и амбулаторного обслуживания пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией в условиях ковида.
Как сообщает ИА RuNews24. ru, эксперты заявляют, что перенесенный обществом вирус мог "модифицировать" коллективный человеческий иммунитет и Т-лимфоциты киллеры, формирующиеся после перенесенных простудных коронавирусов, могут обеспечивать защиту от COVID-19 у 30-50% населения на протяжении десятилетий. Однако они также заявляют, что данных о работе человеческого иммунитета пока недостаточно. Многие эксперты сходятся на том, что в сезон ОРВИ может возникнуть еще одна волна коронавируса, но ее наступление может остаться незамеченным.
Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.
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