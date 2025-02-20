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Стоит ли переживать о новом пришествии COVID?

2:17
Здоровье

Пандемия COVID-19 — период, когда общество столкнулось с беспрецедентными ситуациями и последствиями выборочных локдаунов, поездок в транспорте по предварительной регистрации, запретом покидать дома и огромными штрафами, а также последующими принуждениями к вакцинации и медицинским тестированиям, включая беспрецедентный правовой период, когда родители 10 "пилотных" школ боролись с принуждением их детей к прохождению назального тестирования на ковид, для организации которого был выпущен совместный приказ, исключающий необходимость получения родительского согласия на его проведение. Кажется, мир больше никогда не будет прежним.

COVID-19
Фото: Freepik by freepik is licensed under piublic domain
COVID-19

Тем не менее, несмотря на обеспокоенность переболевших и потерявших близких, Роспотребнадзор и Минздрав снижают частоту упоминаний о заболеваемости коронавирусом, а информационно-правовой портал "Гарант" сообщает, что с 1 января 2025 года в России перестал действовать Приказ Министерства здравоохранения РФ N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" от 19 марта 2020 года, определявший и регламентировавший временный порядок организации работы медицинских организаций, специализированной помощи и амбулаторного обслуживания пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией в условиях ковида.

Как сообщает ИА RuNews24. ru, эксперты заявляют, что перенесенный обществом вирус мог "модифицировать" коллективный человеческий иммунитет и Т-лимфоциты киллеры, формирующиеся после перенесенных простудных коронавирусов, могут обеспечивать защиту от COVID-19 у 30-50% населения на протяжении десятилетий. Однако они также заявляют, что данных о работе человеческого иммунитета пока недостаточно. Многие эксперты сходятся на том, что в сезон ОРВИ может возникнуть еще одна волна коронавируса, но ее наступление может остаться незамеченным.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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