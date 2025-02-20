Автор не порекомендует, но вы должны знать

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В русской народной медицине "бузина черная" может назначаться специалистами по траволечению и врачами как жаропонижающее в виде чайного сбора вместе с листьями и почками смородины. Но прежде всего ее могут рекомендовать в сборе при артрите, диабете. Бузина черная активизирует и укрепляет иммунную систему, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, подавляет воспалительные реакции, действует как антисептик.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бузина

Безопасно ли есть бузину?

Отказ от ответственности: данный материал, автор или редакция, ни в коем случае не советуют читателям принимать, употреблять в пищу или в лечебных целях никакие из частей растения под названием "бузина", а также ни одно из других опасных ядовитых растений. Текст распространен редакцией в информационных целях.

С бузиной связано несколько предостережений. Начнем с того, что большинство частей растения ядовиты, включая стебли, листья, семена и корни, поскольку они содержат цианогенные гликозиды, которые представляют собой соединения, способные вырабатывать цианид при переваривании. Поэтому, определенно, найдя в интернете статьи о том, как хорошо бузина помогает справиться с гриппом, стоит настороженно отнестись к этой информации. Не стоит экспериментировать — это может быть опасно для вашей жизни.

Бузина ядовита практически полностью, в том числе её неспелые плоды и семена. При этом косточки спелых ягод тоже ядовиты. Растение токсично из-за гликозида самбунигрина, который при попадании в организм подвергается гидролизу, высвобождая синильную кислоту (цианистый водород) — вещество, блокирующее клеточное дыхание, приводящее к кислородному голоданию; бензальдегид — вещество, в небольших количествах использующееся в пищевой промышленности как ароматизатор, но вызывающее раздражение слизистых оболочек при попадании в организм. Кора бузины содержит кристаллики оксалата кальция, повреждающие слизистые, оказывающие влияние на формирование мочекаменной болезни, на системном уровне снижающие усвояемость кальция.

Фармакологическое применение:

Бузина черная, при правильной подготовке и дозах, применяется как иммуномодулятор и антисептик, повышающий сопротивляемость организма инфекциям и подавляющий воспалительные процессы. Она способна стимулировать кровообращение, потоотделение; способствует выводу желчи, оказывает седативное и антимикробное действие. Плоды содержат антиоксидант антоциан и витамин C. Черная бузина оказывает положительное действие на сетчатку за счет активизации кровоснабжения и содержания рутина.

Может ли бузина предотвратить простуду или грипп?

Учитывая риски самолечения бузиной, определенно, не стоит применять ее без консультации с врачом, специалистом по траволечению, особенно учитывая активное химическое взаимодействие веществ, содержащихся в растении, с другими лекарствами. Лекарственные сборы с бузиной не следует употреблять беременным. И, определенно, автор не советует употреблять ягоды бузины или какие-либо другие потенциально опасные ягоды или другие части растений в экспериментальных или лечебных целях без консультации со специалистом. В весенне-летний сезон Роспотребнадзор и МЧС публикуют памятки о дейсвтиях при обнаружении симптомов отравления.

Уточнения

Бузина́ чёрная (лат. Sambúcus nígra) — листопадный кустарник, вид рода Бузина (Sambucus) семейства Калиновые (Viburnaceae) (ранее этот род включали в семейство Жимолостные (Caprifoliaceae), Адоксовые (Adoxaceae) или выделяли в отдельное семейство Бузиновые (Sambucaceae).



