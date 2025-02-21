Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты усваиваются организмом медленнее, тем самым предотвращая резкие скачки уровня глюкозы. Такой эффект помогает поддерживать стабильное состояние и избегать внезапных всплесков сахара. Какие именно продукты стоит включить в рацион?

Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка уровня глюкозы в крови

Листовая зелень

Зелёные овощи, такие как шпинат, кудрявая капуста и мангольд, содержат мало углеводов, но богаты клетчаткой. Это способствует более плавному усвоению глюкозы и помогает контролировать её уровень в крови.

Ягоды

Малина, клубника и черника содержат антиоксиданты и клетчатку, которые замедляют всасывание сахара. Это делает их отличным выбором для тех, кто следит за уровнем глюкозы.

Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа богаты полезными жирами и клетчаткой. Эти компоненты помогают замедлить переваривание углеводов и избежать резких скачков сахара в крови.

Авокадо

Этот фрукт — источник мононенасыщенных жиров и клетчатки, что делает его полезным продуктом для поддержания стабильного уровня глюкозы.

Бобовые: фасоль и чечевица

Бобовые содержат высокое количество белка и клетчатки, что способствует медленному усвоению углеводов и предотвращает резкие скачки сахара.

Яйца

Яичный белок и жиры помогают замедлить процесс пищеварения, тем самым стабилизируя уровень глюкозы после приёма пищи.

Корица

Эта ароматная специя улучшает чувствительность к инсулину и помогает снизить уровень сахара после еды. Добавляя корицу в блюда или напитки, можно добиться дополнительной пользы для здоровья.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

