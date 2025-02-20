Преимущества замачивания орехов: вы удивитесь, что говорит наука

Замачивание орехов перед употреблением — практика, которая может улучшить их усвояемость и повысить питательную ценность.

Снижение содержания антинутриентов : замачивание помогает уменьшить количество веществ, которые могут мешать усвоению полезных компонентов.

Активация ферментов : в процессе замачивания активируются природные ферменты орехов, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Улучшение пищеварения : замачивание способствует разрушению фитиновой кислоты, которая может препятствовать усвоению минералов. Это делает орехи легче для переваривания и снижает риск дискомфорта.

Выбор орехов: используйте сырые, несолёные орехи.

Подготовка раствора: растворите 1 чайную ложку соли в 500 мл тёплой воды.

Замачивание: поместите орехи в раствор, убедившись, что вода полностью их покрывает.

Время замачивания: оставьте орехи в воде на определённое время в зависимости от их вида: Миндаль : 12 часов

Грецкие орехи : 8-12 часов

Фундук и арахис : 8 часов

Кешью: 6 часов

Промывание: после замачивания слейте воду и тщательно промойте орехи под проточной водой.