Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут
Как стерилизация может изменить жизнь вашей кошки: ответы на все вопросы
Мошенники маскируются под сотрудников Wildberries для кражи данных

Преимущества замачивания орехов: вы удивитесь, что говорит наука

1:45
Здоровье

Замачивание орехов перед употреблением — практика, которая может улучшить их усвояемость и повысить питательную ценность.

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Преимущества замачивания орехов

  • Улучшение пищеварения: замачивание способствует разрушению фитиновой кислоты, которая может препятствовать усвоению минералов. Это делает орехи легче для переваривания и снижает риск дискомфорта.

  • Активация ферментов: в процессе замачивания активируются природные ферменты орехов, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.

  • Снижение содержания антинутриентов: замачивание помогает уменьшить количество веществ, которые могут мешать усвоению полезных компонентов.

Как правильно замачивать орехи

  1. Выбор орехов: используйте сырые, несолёные орехи.

  2. Подготовка раствора: растворите 1 чайную ложку соли в 500 мл тёплой воды.

  3. Замачивание: поместите орехи в раствор, убедившись, что вода полностью их покрывает.

  4. Время замачивания: оставьте орехи в воде на определённое время в зависимости от их вида:

    • Миндаль: 12 часов

    • Грецкие орехи: 8-12 часов

    • Фундук и арахис: 8 часов

    • Кешью: 6 часов

  5. Промывание: после замачивания слейте воду и тщательно промойте орехи под проточной водой.

  6. Сушка: разложите орехи на чистом полотенце и дайте им высохнуть. При желании можно подсушить их в духовке при низкой температуре.

Регулярное употребление замоченных орехов может способствовать улучшению пищеварения и повышению усвоения питательных веществ.

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Новейший ТОС-3 Дракон. Солнечный удар от русской огнемётной системы Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут
Как стерилизация может изменить жизнь вашей кошки: ответы на все вопросы
Мошенники маскируются под сотрудников Wildberries для кражи данных
Лимонная чистка: как быстро и эффективно очистить духовку, не используя химию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.