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Учёные раскрыли тайну групп крови: узнайте ваше эволюционное прошлое

2:32
Здоровье

Группы крови человека представляют собой не только медицинский интерес, но и отражают эволюционные адаптации наших предков к различным условиям окружающей среды. Различия в группах крови возникли как ответ на изменения в образе жизни, миграции и воздействие инфекционных заболеваний.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Эволюционное происхождение групп крови

  • Группа крови 0 (I): Считается самой древней и возникла около 4-5 миллионов лет назад. Предполагается, что она обеспечивала повышенную устойчивость к определенным инфекциям, таким как малярия.

  • Группа крови A (II): Появилась примерно 3-4 миллиона лет назад с переходом к земледелию и оседлому образу жизни. Это могло способствовать лучшей иммунной реакции на болезни, распространенные в плотных поселениях.

  • Группа крови B (III): Возникла около 3,5 миллиона лет назад, преимущественно в азиатских регионах. Связана с адаптацией к диете, включающей молочные продукты, и определенной кишечной микрофлорой.

  • Группа крови AB (IV): Самая молодая, возникшая менее тысячи лет назад в результате смешения носителей групп A и B.

Географическое распределение групп крови

Распределение групп крови варьируется в зависимости от региона:

  • Группа 0: Преобладает в Латинской Америке и Африке.

  • Группа A: Часто встречается в Европе и Австралии.

  • Группа B: Наиболее распространена в Азии и среди коренных народов Индии.

  • Группа AB: Редкая, чаще встречается в Восточной Азии и среди смешанных популяций.

Эти различия обусловлены историческими миграциями и адаптацией к местным заболеваниям.

Группы крови у приматов

Интересно, что система групп крови ABO присутствует и у некоторых приматов:

  • Шимпанзе: Имеют группы A и 0.

  • Гориллы: Обладают только группой B.

  • Орангутаны: Имеют группы A, B и AB.

Это свидетельствует о независимом эволюционном развитии групп крови в разных линиях приматов.

Мифы и реальность

Существуют различные мифы о влиянии группы крови на личность и интеллект, однако научных доказательств этим теориям нет. Например, в Японии популярна идея о связи группы крови с чертами характера, но она не подтверждена исследованиями.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви - генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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