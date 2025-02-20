Судороги по ночам? Вашему организму не хватает этого элемента

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Судороги могут быть вызваны нехваткой магния — важного минерала, отвечающего за работу мышц и нервной системы. Чтобы эффективно предотвратить и облегчить судороги, важно выбрать магний в форме, которая хорошо усваивается организмом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Лучшая форма магния для мышц

Некоторые формы магния имеют высокую биодоступность, что делает их наиболее эффективными для борьбы с судорогами:

Цитрат магния : быстро усваивается, часто используется спортсменами для восстановления мышц.

: быстро усваивается, часто используется спортсменами для восстановления мышц. Бисглицинат магния : мягкая для желудка форма, связанная с аминокислотой глицином, улучшает расслабление мышц.

: мягкая для желудка форма, связанная с аминокислотой глицином, улучшает расслабление мышц. Малат магния: соединение магния с яблочной кислотой, помогает бороться с усталостью и болями в мышцах.

Менее эффективные формы магния

Некоторые виды магния хуже усваиваются и могут вызывать побочные эффекты:

Оксид магния : часто встречается в добавках, но его усвоение организмом низкое.

: часто встречается в добавках, но его усвоение организмом низкое. Карбонат магния: плохо растворяется и медленно всасывается.

Как выбрать правильный магний

При выборе добавки магния обращайте внимание на формы с высокой биодоступностью, такие как цитрат и бисглицинат. Также важно учитывать индивидуальные потребности организма и возможные противопоказания.

Кроме добавок, магний можно получать из натуральных продуктов: орехов, семян, зелёных овощей и цельнозерновых продуктов.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

