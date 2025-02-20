Судороги по ночам? Вашему организму не хватает этого элемента

Судороги могут быть вызваны нехваткой магния — важного минерала, отвечающего за работу мышц и нервной системы. Чтобы эффективно предотвратить и облегчить судороги, важно выбрать магний в форме, которая хорошо усваивается организмом.
Некоторые формы магния имеют высокую биодоступность, что делает их наиболее эффективными для борьбы с судорогами:
Некоторые виды магния хуже усваиваются и могут вызывать побочные эффекты:
При выборе добавки магния обращайте внимание на формы с высокой биодоступностью, такие как цитрат и бисглицинат. Также важно учитывать индивидуальные потребности организма и возможные противопоказания.
Кроме добавок, магний можно получать из натуральных продуктов: орехов, семян, зелёных овощей и цельнозерновых продуктов.
Судороги скелетных мышц или мышечные судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.
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