Что вызывает нехватку витамина B12 и как с этим бороться

Дефицит витамина B12 может существенно повлиять на ваше здоровье, проявляясь различными симптомами и требуя своевременного лечения.

Постоянная усталость и слабость: Недостаток витамина B12 приводит к снижению выработки эритроцитов, что вызывает анемию и, как следствие, хроническую усталость и слабость.

Онемение и покалывание в конечностях: Дефицит B12 может вызывать повреждение нервов, приводя к ощущениям покалывания или онемения в руках и ногах.

Проблемы с памятью и концентрацией: Низкий уровень витамина B12 может привести к когнитивным нарушениям, таким как ухудшение памяти и сложности с концентрацией.

Бледность кожи: Анемия, вызванная дефицитом B12, может привести к бледности кожных покровов.