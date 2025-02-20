Что вызывает нехватку витамина B12 и как с этим бороться

Дефицит витамина B12 может существенно повлиять на ваше здоровье, проявляясь различными симптомами и требуя своевременного лечения.
Постоянная усталость и слабость: Недостаток витамина B12 приводит к снижению выработки эритроцитов, что вызывает анемию и, как следствие, хроническую усталость и слабость.
Онемение и покалывание в конечностях: Дефицит B12 может вызывать повреждение нервов, приводя к ощущениям покалывания или онемения в руках и ногах.
Проблемы с памятью и концентрацией: Низкий уровень витамина B12 может привести к когнитивным нарушениям, таким как ухудшение памяти и сложности с концентрацией.
Бледность кожи: Анемия, вызванная дефицитом B12, может привести к бледности кожных покровов.
Одышка и головокружение: Снижение количества эритроцитов уменьшает транспорт кислорода к тканям, вызывая одышку и головокружение.
Неправильное питание: Вегетарианцы и веганы, исключающие продукты животного происхождения, подвержены риску дефицита B12, поскольку этот витамин преимущественно содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах.
Нарушения всасывания: Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит или целиакия, могут препятствовать нормальному усвоению витамина B12.
Возрастные изменения: С возрастом способность организма усваивать витамин B12 снижается, что увеличивает риск его дефицита у пожилых людей.
Диагностика: Определение уровня витамина B12 проводится с помощью анализа крови. При подозрении на дефицит рекомендуется обратиться к врачу для проведения соответствующих исследований.
Лечение: В зависимости от степени дефицита, лечение может включать прием пероральных добавок витамина B12 или его инъекций. Важно следовать рекомендациям врача и регулярно контролировать уровень витамина в крови.
Сбалансированное питание: Включение в рацион продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, поможет поддерживать его оптимальный уровень.
Добавки: Людям с повышенным риском дефицита, особенно вегетарианцам, веганам и пожилым, рекомендуется обсуждать с врачом необходимость приема витаминных добавок.
Своевременное выявление и коррекция дефицита витамина B12 являются ключевыми для поддержания общего здоровья и предотвращения серьезных осложнений.
Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.
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