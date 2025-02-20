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Что вызывает нехватку витамина B12 и как с этим бороться

2:57
Здоровье

Дефицит витамина B12 может существенно повлиять на ваше здоровье, проявляясь различными симптомами и требуя своевременного лечения.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Основные симптомы дефицита витамина B12

  • Постоянная усталость и слабость: Недостаток витамина B12 приводит к снижению выработки эритроцитов, что вызывает анемию и, как следствие, хроническую усталость и слабость.

  • Онемение и покалывание в конечностях: Дефицит B12 может вызывать повреждение нервов, приводя к ощущениям покалывания или онемения в руках и ногах.

  • Проблемы с памятью и концентрацией: Низкий уровень витамина B12 может привести к когнитивным нарушениям, таким как ухудшение памяти и сложности с концентрацией.

  • Бледность кожи: Анемия, вызванная дефицитом B12, может привести к бледности кожных покровов.

  • Одышка и головокружение: Снижение количества эритроцитов уменьшает транспорт кислорода к тканям, вызывая одышку и головокружение.

Возможные причины дефицита витамина B12

  • Неправильное питание: Вегетарианцы и веганы, исключающие продукты животного происхождения, подвержены риску дефицита B12, поскольку этот витамин преимущественно содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах.

  • Нарушения всасывания: Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит или целиакия, могут препятствовать нормальному усвоению витамина B12.

  • Возрастные изменения: С возрастом способность организма усваивать витамин B12 снижается, что увеличивает риск его дефицита у пожилых людей.

Методы диагностики и лечения

  • Диагностика: Определение уровня витамина B12 проводится с помощью анализа крови. При подозрении на дефицит рекомендуется обратиться к врачу для проведения соответствующих исследований.

  • Лечение: В зависимости от степени дефицита, лечение может включать прием пероральных добавок витамина B12 или его инъекций. Важно следовать рекомендациям врача и регулярно контролировать уровень витамина в крови.

Профилактика дефицита витамина B12

  • Сбалансированное питание: Включение в рацион продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, поможет поддерживать его оптимальный уровень.

  • Добавки: Людям с повышенным риском дефицита, особенно вегетарианцам, веганам и пожилым, рекомендуется обсуждать с врачом необходимость приема витаминных добавок.

Своевременное выявление и коррекция дефицита витамина B12 являются ключевыми для поддержания общего здоровья и предотвращения серьезных осложнений.

Уточнения

Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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