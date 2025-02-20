Эти продукты нельзя есть вместе: вот почему ваш желудок страдает

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом наш организм претерпевает изменения, влияющие на обмен веществ, здоровье костей и гормональный баланс. Поэтому после 50 лет особенно важно пересмотреть свой рацион, исключив продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отдел готовой еды в гипермаркете Макси

1. Обработанные мясные продукты

Колбасы, сосиски и бекон содержат большое количество насыщенных жиров, соли и консервантов, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Кроме того, нитриты и нитраты в этих продуктах могут превращаться в канцерогенные соединения в организме.

2. Замороженные готовые блюда

Хотя они удобны, многие замороженные продукты содержат высокие уровни добавленной соли, сахара и искусственных добавок. Они также часто бедны клетчаткой, что негативно сказывается на пищеварении и чувстве сытости.

3. Белковые батончики

Несмотря на высокое содержание белка, многие из них изготовлены из сильно переработанных ингредиентов с добавлением сахара и искусственных ароматизаторов. Часто они содержат соевый белок, который может быть обработан пестицидами, что потенциально влияет на гормональный баланс.

4. Овощные чипсы

Хотя они позиционируются как здоровая альтернатива, многие из них содержат значительное количество насыщенных жиров и соли, при этом доля реальных овощей может быть минимальной.

5. Сладкие газированные напитки

Высокое содержание сахара в этих напитках способствует увеличению веса, повышению уровня сахара в крови и увеличивает риск развития диабета 2 типа. Кроме того, кислоты в газировке могут повреждать зубную эмаль.

Для поддержания здоровья после 50 лет рекомендуется отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, цельнозерновым продуктам, нежирным источникам белка и полезным жирам, таким как оливковое масло. Также важно поддерживать физическую активность и регулярно проходить медицинские обследования.