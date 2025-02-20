Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачья депрессия: как понять, что питомец грустит
Две трети петербуржцев уверены, что смогут найти новую работу меньше чем за три месяца
Центробанк не повысил ставку, но кредиты стали еще дороже — почему
Социальные пенсии вырастут с 1 апреля – кого коснется повышение?
Опасная поездка ради ничего? Визит министра США на Украину оказался провальным
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Из-за одной особенности внешности Анастасия Решетова была жертвой насмешек в школе
Тугие косы и начесы: скрытые опасности для ваших волос
Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска

Слёзы станут отличным лекарством: что способен вылечить плач?

1:01
Здоровье

Если вы позволите себе поплакать, то сможете быстро побороть тревожность и другие негативные эмоции. Так считает терапевт Анастасия Тартышная.

Мужчина плачет
Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина плачет

Дело в том, что плач активирует парасимпатическую нервную систему, которая влияет на расслабление.

В организме плачущего человека выделяется повышенное количество эндорфинов, благодаря чему растёт болевой порог. Получается, что слёзы могут даже избавить от болезненных ощущений.

Еще во время плача в организме улучшается кровообращение и стабилизируется эмоциональное состояние за счёт выработки окситоцина, пишет "Чемпионат".

"Если же вы плачете очень часто и бесконтрольно, это может быть симптомом заболеваний. Отсутствие слёз также может быть патологичным в некоторых случаях, например, при депрессии в тяжёлой стадии люди плакать не могут", — отметила эксперт.

Она посоветовала в таких случаях обращаться к врачу.

Уточнения

Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Еда и рецепты
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают Аудио 
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Туризм
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Кошачья депрессия: как понять, что питомец грустит
Две трети петербуржцев уверены, что смогут найти новую работу меньше чем за три месяца
Центробанк не повысил ставку, но кредиты стали еще дороже — почему
Социальные пенсии вырастут с 1 апреля – кого коснется повышение?
Опасная поездка ради ничего? Визит министра США на Украину оказался провальным
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Из-за одной особенности внешности Анастасия Решетова была жертвой насмешек в школе
Тугие косы и начесы: скрытые опасности для ваших волос
Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска
Вы тоже верили, что интервальное голодание полезно? Новые данные заставляют задуматься
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.