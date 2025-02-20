Слёзы станут отличным лекарством: что способен вылечить плач?

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы позволите себе поплакать, то сможете быстро побороть тревожность и другие негативные эмоции. Так считает терапевт Анастасия Тартышная.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина плачет

Дело в том, что плач активирует парасимпатическую нервную систему, которая влияет на расслабление.

В организме плачущего человека выделяется повышенное количество эндорфинов, благодаря чему растёт болевой порог. Получается, что слёзы могут даже избавить от болезненных ощущений.

Еще во время плача в организме улучшается кровообращение и стабилизируется эмоциональное состояние за счёт выработки окситоцина, пишет "Чемпионат".

"Если же вы плачете очень часто и бесконтрольно, это может быть симптомом заболеваний. Отсутствие слёз также может быть патологичным в некоторых случаях, например, при депрессии в тяжёлой стадии люди плакать не могут", — отметила эксперт.

Она посоветовала в таких случаях обращаться к врачу.

Уточнения

Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз.

