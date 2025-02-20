Слёзы станут отличным лекарством: что способен вылечить плач?

Если вы позволите себе поплакать, то сможете быстро побороть тревожность и другие негативные эмоции. Так считает терапевт Анастасия Тартышная.
Дело в том, что плач активирует парасимпатическую нервную систему, которая влияет на расслабление.
В организме плачущего человека выделяется повышенное количество эндорфинов, благодаря чему растёт болевой порог. Получается, что слёзы могут даже избавить от болезненных ощущений.
Еще во время плача в организме улучшается кровообращение и стабилизируется эмоциональное состояние за счёт выработки окситоцина, пишет "Чемпионат".
"Если же вы плачете очень часто и бесконтрольно, это может быть симптомом заболеваний. Отсутствие слёз также может быть патологичным в некоторых случаях, например, при депрессии в тяжёлой стадии люди плакать не могут", — отметила эксперт.
Она посоветовала в таких случаях обращаться к врачу.
Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз.
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