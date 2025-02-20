Вспышка холодовой аллергии накрыла Россию

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за резкого снижения температуры в России появилась вспышка "холодовой аллергии". Жители стали часто жаловаться на пятна, которыми покрываются руки и лицо на морозе.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Страдают от такой аллергии даже те, у кого раньше она никогда не возникала. Дерматологи уверены, что это связано с резким перепадом температур в этом году.

Так кожные сосуды резко реагируют, нарушается микроциркуляция и возникает спазм.

Кстати, аллергия на холод впервые может проявиться почти в любом возрасте: в зоне риска — дети и женщины.

Среди симптомов: сыпь, зуд, сухость кожи, заложенность носа и слезотечение. Покраснения обычно появляются на открытых участках тела, иногда на голенях, пишет KP. RU.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

