Вспышка холодовой аллергии накрыла Россию

Из-за резкого снижения температуры в России появилась вспышка "холодовой аллергии". Жители стали часто жаловаться на пятна, которыми покрываются руки и лицо на морозе.
Страдают от такой аллергии даже те, у кого раньше она никогда не возникала. Дерматологи уверены, что это связано с резким перепадом температур в этом году.
Так кожные сосуды резко реагируют, нарушается микроциркуляция и возникает спазм.
Кстати, аллергия на холод впервые может проявиться почти в любом возрасте: в зоне риска — дети и женщины.
Среди симптомов: сыпь, зуд, сухость кожи, заложенность носа и слезотечение. Покраснения обычно появляются на открытых участках тела, иногда на голенях, пишет KP. RU.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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