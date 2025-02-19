Сверстники позавидуют вашей коже! Как ухаживать за лицом весной?

Весной многие женщины начинают задумываться о состоянии своей кожи. Важно выбрать правильные косметологические процедуры, чтобы оставаться молодой и красивой. Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала MoneyTimes. Ru, какие процедуры лучше проводить в этот период, а какие стоит отложить.

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Весной актуальны процедуры, направленные на увлажнение и осветление кожи.

"Мезотерапия с осветляющими компонентами — отличный выбор, чтобы избежать пигментации и увлажнить кожу", — советует Егорова.

Чистка лица остается важной процедурой в любое время года, напомнила эксперт.

Популярные процедуры — SMAS-лифтинг и коллагеносимуляторы, Татьяна советует тоже делать весной. Однако стоит быть осторожными с лазерными шлифовками и фотоомоложением, поскольку даже весеннее солнце может негативно сказаться на результате.

Глубокие пилинги и шлифовки в это время года дерматолог рекомендует избегать.

"Если вы планируете проводить такие процедуры, обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF 50+ и следите за режимом выхода на улицу", — советует она.

Эксперт рекомендует проводить дома поверхностные пилинги и использовать маски, соответствующие типу кожи.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

