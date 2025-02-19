Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическое и ментальное здоровье любого человека получает огромную пользу от объятий, поцелуев, прикосновений и даже обычного держания за руки.

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж Бронте, Бронте, Австралия

Учёные пришли к выводу, что постоянная физическая близость между людьми отлично сказывается на их здоровье.

Массаж, например, помогает улучшить сон, снизить давление и справиться с усталостью.

Кстати, тактильная терапия появилась уже и в психологии. Благодаря ей люди борются с болью, депрессией и тревожностью, пишет издание Conversation.

Те партнеры, которые засыпают в обнимку, с утра просыпаются в хорошем настроении, это помогает в течение дня быть более продуктивным.

Уточнения

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.

