Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?

Физическое и ментальное здоровье любого человека получает огромную пользу от объятий, поцелуев, прикосновений и даже обычного держания за руки.
Учёные пришли к выводу, что постоянная физическая близость между людьми отлично сказывается на их здоровье.
Массаж, например, помогает улучшить сон, снизить давление и справиться с усталостью.
Кстати, тактильная терапия появилась уже и в психологии. Благодаря ей люди борются с болью, депрессией и тревожностью, пишет издание Conversation.
Те партнеры, которые засыпают в обнимку, с утра просыпаются в хорошем настроении, это помогает в течение дня быть более продуктивным.
Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.
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