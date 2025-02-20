Какое молоко лучше: животное или растительное, ответ эксперта

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников отмечает, что в природе не существует таких объектов, как миндальное, амарантовое или овсяное молоко. Несмотря на то, что эти продукты называются "молоком", множество людей приписывают им свойства настоящего молока, что вызывает у врача недоумение.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стакан молока

Врач поясняет, что растительное молоко было создано как замена для тех, кто, по медицинским показаниям или стремлению к снижению веса, вынужден отказываться от обычного молока, но хочет сохранить схожесть во вкусах.

Однако, по словам Мясникова, на этом сходство заканчивается. В растительном молоке отсутствуют кальций и витамины, за которые ценится натуральное молоко. Хотя его можно обогатить определёнными элементами, это не меняет его суть.

Кроме того, врач считает, что растительное молоко не имеет ничего общего с настоящим молоком и утверждает:

"Я считаю, что растительное молоко — это бред. Что в нем содержится, похожее на молоко? Не такого: что полезнее — растительное или животное? Растительного молока не существует", — заключил доктор Мясников.

Козье и коровье молоко ценится также за содержащиеся в нем полиненасыщенные жиры животного происхождения, которые необходимы организму, но в умеренных количествах.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко») — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

