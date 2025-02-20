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Поколение Z в ужасе: простое действие вызывает сильный стресс у молодёжи

Здоровье

Люди поколения Z предпочитают общаться через голосовые и текстовые сообщения чаще, чем разговаривать по телефону. 

водитель с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
водитель с телефоном

Согласно исследованиям, у поколения Z вызывает стресс необходимость ответить на телефонный звонок.

Исследование Uswitch в Великобритании показало, что почти четверть людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечает на телефонные звонки. Примерно 61% из этой возрастной группы предпочитает получает сообщение, а не звонки.

Более половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что неожиданный телефонный звонок означает плохие новости, в то время как 48% предпочитает общаться с помощью социальных сетей, и более чем треть выбирает голосовые сообщения.

Если вы тоже боитесь отвечать на звонки, эксперты рекомендуют написать небольшой скрипт, что вы собираетесь сказать, который поможет свести стресс к минимуму. Также можно выполнить дыхательные упражнения, чтобы снизить сердцебиение и почувствовать себя спокойно, пишет moneyreview.gr.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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