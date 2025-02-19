Хочется есть перед сном? Это не ваша вина — природа решила всё за вас

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование объясняет, почему вы не можете перестать есть по ночам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Учёные обнаружили, что циркадные ритмы — наши внутренние часы — играют важную роль в том, когда и сколько мы едим.

В тщательно контролируемом исследовании подростки потребляли больше пищи вечером, особенно те, у кого была более высокая масса тела. Это говорит о том, что на ожирение могут влиять внутренние биологические процессы, а не только образ жизни.

В исследовании приняли участие 51 подросток от 12 до 18 лет. Их разделили на 3 группы в зависимости от индекса массы тела. Участники могли есть 6 раз в фиксированное время бодрствования по стандартному меню и могли съесть столько, сколько хотели. Исследователи отслеживали съеденную пищу, а также потребление калорий.

В итоге во всех группах потребление пищи достигало максимума во второй половине дня и ранним вечером, а самым низким было утром.

При этом участники из групп с ожирением и избыточным весом употребляли намного больше калорий в вечернее время, чем участники со здоровым весом, пишет scitechdaily.com

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

