Узнайте, при каких заболеваниях кофе станет вашим лучшим другом

Примерно три десятилетия назад медики пересмотрели свои взгляды на кофе и начали осознавать его лечебные свойства. Оказалось, что для людей с заболеваниями почек, сердца и сосудов этот напиток не так опасен, как считалось ранее. О полезных свойствах кофе рассказал доктор Александр Мясников.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" кардиолог отметил, что вокруг кофе существует множество мифов. Говорят, что он может повысить давление, вызвать аритмию, инфаркт, способствовать выкидышам и оказывать негативное влияние на печень и почки. Однако многие из этих утверждений уже устарели.

Главный совет — знать меру. Рекомендуемая доза потребления кофеина составляет 300-400 мг в день, что эквивалентно трём-четырём чашкам по 150 мл. Такая норма может положительно сказаться на здоровье печени, особенно у людей с проблемами.

По словам доктора, кофе имеет почти доказанное противораковое действие для печени, предотвращая переход гепатита в цирроз и цирроза в рак. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также не стоит волноваться: кофе не провоцирует серьезные инфаркты и инсульты, а наоборот, снижает их риск, что подтверждают исследования.

Кофе не только не вызывает остеопороз, но и может помочь укрепить суставы и кости. Гипертоники могут пить кофе, но не более трёх чашек в день, так как у тех, кто его употребляет регулярно, реже возникают приступы мерцательной аритмии.

Также кофе известно своим возбуждающим эффектом и может оказать помощь при запорах и депрессии. Однако детям лучше избегать кофе, так как он является стимулятором. Беременным женщинам кофе противопоказан, так как он может вызывать сердцебиение у плода.

"Кофейное зерно содержит не только кофеин. Это не самое главное. Кофе содержит несколько сотен биологически активных веществ. Оказалось, что кофе не только можно пить, но и нужно", — отметил теледоктор.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



